Na PC konečně míří hokejová hra, ale nejspíše ne taková, jakou byste chtěli

Poslední díl série NHL od EA Sports vyšel na PC v roce 2008, od té doby mají fanoušci smůlu. Ti, kteří nakonec nevyměkli a nepořídili si domů konzoli, jsou odkázáni na tvůrce modifikací (viz náš článek), anebo obskurní nezávislé hry typu Old Time Hockey (naše recenze), které nedosahují ani kvalit legendárního NHL 94. Na Kickstarteru aktuálně bojující Tape to Tape svým technickým zpracováním do této kategorie také od pohledu patří, přesto v něm dřímá jistý potenciál.

V pohybu bohužel hra vypadá o dost hůř než na obrázcích.

Jak už je na první pohled patrné z odlehčeného grafického zpracování, autoři zcela rezignují na nějaký realismus. To je vzhledem k tomu, že si nemohou dovolit práva na použití jmen skutečných hokejistů, vcelku pochopitelné.

Místo nich do hry implementovali mechaniky z tzv. roguelike žánru (viz náš článek), což jinak svižně odsýpající arkádě dává potřebnou hloubku. O svůj tým se budete muset starat v průběhu několika sezon a ideálně jej postupně zaplnit co nejkvalitnějšími hráči. Kromě jejich statistik je potřeba brát v potaz i vybavení, které vylepšujete u místní obdoby kováře, známého z běžnějších RPG her.

Co se týče samotného dění na ledě, nejlépe bude, když si ho ozkoušíte na vlastní prsty, na Steamu je totiž k dispozici hratelné demo, bohužel k němu budete potřebovat i nějaké kamarády.

Celkově dění na ledě působí možná až příliš jednoduše, na druhou stranu jde stále jen o pracovní verzi a do vydání se vše ještě může zásadně změnit. V tuto chvíli už je navíc jisté, že se plné verze skutečně dočkáme, už teď se podařilo vybrat přibližně o třetinu více než původně požadovaných 360 tisíc korun. A to do ukončení kampaně zbývá ještě 16 dnů.

Dáme tomu šanci, ale přesto budeme doufat, že se v souvislosti s nově použitým enginem letos série NHL na PC konečně vrátí.