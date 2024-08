Vývojáři Hi-Fi Rush vstávají z hrobu, studio Tango koupili Korejci

Japonské studio Tango Gameworks se stalo obětí úsporných opatření v herní divizi Microsoftu během letošního května. Autoři her jako Evil Within, GhostWire: Tokyo nebo Hi-Fi Rush byli po čtrnácti letech na scéně ukončeni zcela nečekaně, což v mnoha lidech vzbudilo pocit nespravedlnosti, obzvlášť poslední jmenovaný titul si totiž odnesl několik prestižních ocenění (viz náš článek).

Že by ale vznikl nový díl hororu Evil Within, se předpokládat nedá.

Nakonec ale fanoušci smutnit přece jen nemusí, na poslední chvíli se totiž objevil investor, který talentovaným vývojářům hodil záchranné lano. Korejské vydavatelství Krafton má díky megahitu PUBG, který zpopularizoval herní žánr battle royale (viz náš článek), peněz na rozdávání a Tango Gameworks od Microsoftu odkoupilo. Přesná cena transakce nebyla zveřejněna, každopádně z vydaného prohlášení je zřejmé, že hlavním důvodem koupě byla právě značka Hi-Fi Rush.

Dobrou zprávou zároveň je, že by to nemělo mít žádný dopad na předchozí produkci studia, takže všechny vydané hry by měly být i nadále součástí předplatného Game Pass.