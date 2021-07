V limitovaných hodinkách Tag Heuer ožívá Mario, vyjdou na padesát tisíc

Instalatér Mario, ikonický maskot společnosti Nintendo, není v oblasti hodinek žádný nováček. Nejnověji se v rámci limitované edice spojí se značkou Tag Heuer. Výsledkem je kousek nazvaný Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition.

Hodinky vychází z řady chytrých hodinek Tag Heuer Connected, které pohání Wear OS založený na Androidu. Součástí tak jsou všechny běžné funkce a aplikace napojené na Google Play.

Hlavním lákadlem je však vzhled. „Vedle výrazných červených prvků se na obvodovém kroužku nacházejí také prvky z Maria: houba, trubka či hvězda,“ píše se v popisku. Nelze si nevšimnout ani písmenka M na otočné korunce.

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style.



