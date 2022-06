Remake System Shocku už je prý skoro hotový, ukázal nový trailer

Tvorba remaku, který legendární akční RPG System Shock převede do podoby srozumitelné i dnešním hráčům, je záslužná činnost, výsledek ovšem nakonec nepůsobí tak velkolepě, jak bychom si asi představovali.

Sám autor hry Warren Spector potvrdil, že už je hra téěmř hotová.

Fanoušci se na jeho vývoj složili přes platformu Kickstarter již v roce 2016, už tehdy přitom slibovaná grafika nevypadala nijak úchvatně. Z nově uveřejněného traileru se nebojím říct, že z dnešního hlediska je spíše podprůměrná.

Ale tím se nenechme odradit, důležitý je především obsah a ten podle autora původní hry Warrena Spectora příliš nezestárnul. Obzvláště příběh o zdivočelé umělé inteligenci terorizující posádku vesmírné stanice je prý vzhledem k prudkému technologickému pokroku v posledních letech ještě aktuálnější než dříve.

Hlavní přidaná hodnota remaku má být spíše v jeho přístupnosti. Zásadních úprav se dočkal interface, zoptimalizována byla i vysoká obtížnost a poněkud matoucí putování ve virtuální realitě. Na druhou stranu to pořád má být ten původní System Shock, který na hráče klade vysoké nároky.

Datum vydání jsme se sice ani tentokrát nedozvěděli, ale nemělo by to snad už trvat příliš dlouho, maximem je konec letošního roku. V základní edici se hra bude prodávat za bezmála tisíc korun, kromě PC by se časem měli dočkat i majitelé konzolí.