System Shock 3 v problémech. Kultovní hra se nejspíše pokračování nedočká

Poté, co jejich hra Overkill’s Walking Dead skončila kolosálním propadákem, se švédské studio Starbreeze ocitlo v existenčních problémech (viz náš starší článek). Nyní to vypadá, že další obětí této nešťastné situace bude i chystané pokračování System Shocku. Jeho tvůrcům z OtherSide Entertainement se totiž po osamostatnění ze struktury krachující společnosti nepodařilo zajistit náhradní financování, a tak nadějně vypadající projekt nejspíš skončí u ledu.



Pro generaci dnešních čtyřicátníků je System Shock nesmrtelný kult.

Vyplývá to tak alespoň z informací serveru Video Games Chronicle, který zveřejnil seznam klíčových členů, kteří studio v posledních měsících opustili. Podle anonymního zdroje na diskusním fóru RPGCodex dokonce OtherSide už žádné zaměstnance nemají. Pokud by to byla pravda (oficiálně OtherSide nekomunikují), System Shock 3 by byl prakticky odepsaný. Dlouhodobě se navíc nedařilo najít nového distributora. Šance, že se tak stane nyní, je minimální.

Jediné, na co se fanoušci značky mohou s klidným srdcem těšit, je alespoň chystaný remake prvního dílu, kterého bychom se měli dočkat ještě letos.