náhledy
Epic Store tento týden rozdává loňský remaster ceněného sci-fi System Shock 2. K tomu si můžete přidat taktéž dobře hodnocenou vizuální novelu.
Autor: Nightdive Studios
Píše se rok 2114. Probouzíte se z kryospánku na lodi FTL Von Braun a nemůžete si vzpomenout, kdo jste ani kde se nacházíte. A něco se strašlivě pokazilo.
Autor: Nightdive Studios
Chodbami se potulují hybridní mutanti a smrtící roboti, zatímco trupem lodi se ozývají výkřiky zbývajících členů posádky. SHODAN, nepřátelská umělá inteligence odhodlaná zničit lidstvo, převzala kontrolu a je na vás, abyste ji zastavili.
Autor: Nightdive Studios
Loni vydaný remaster je velmi věrný originálu. Nightdive Studios zapracovali na vyšším rozlišení, vylepšili modely a animace, zjemnili textury, přidali podporu gamepadu, opravili hraní v kooperaci a nakonec hru poprvé vydali i na konzolích.
Autor: Nightdive Studios
Výsledek hráči chválí. Podle agregátoru hodnocení Metacriric je hodnocení hráčů 8,5 z 10, zatímco na Steamu svítí štítek „velmi kladné“.
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster je zdarma na Epic Store do 8. října do 17:00. Jakmile si hru zařadíte, zůstane vaše i po skončení akce.
Autor: Nightdive Studios
Druhou hrou, kterou můžete na Epic Stoe získat zdarma, je vizuální novela Buried Stars. Na Metacritic je průměr od recenzentů 83 / 100, od hráčů 7,7 / 10 a na Steamu svítí štítek „velmi kladné“. Stojí tedy za zvážení.
Autor: LINE Games Corporation
Příběh se odehrává během finále čtvrté sezóny fiktivní pěvecké survival show Buried Stars. Při živém přenosu se zřítí studio a v troskách uvíznou finalisté i část štábu. Během čekání na záchraně dojde k vraždě a právě vy musíte vše vyšetřit.
Autor: LINE Games Corporation
Buried Stars je zdarma na Epic Store do 8. října do 17:00. Jakmile si hru zařadíte, zůstane vaše i po skončení akce.
Autor: LINE Games Corporation
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
Autor: Nightdive Studios
Buried Stars
Autor: LINE Games Corporation
Buried Stars
Autor: LINE Games Corporation