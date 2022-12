Syberia sice na konzolích neběhá ideálně, opomenout byste jí však neměli

V tradičně předvánoční nabité sezoně ta zpráva mohla trochu zapadnout, ale vynikající adventura Syberia World Before je konečně k dispozici i na konzolích PS5 a Xbox One X/S. Když vyšla v březnu na PC, nemohl jsem si jí užít tak moc, jak by si asi zasloužila – jednak jsem si s ní musel kvůli recenzi pohnout a ne se kochat, a také byl její technický stav v době vydání poměrně tristní, a to až do té míry, že jsem kvůli chybě přišel o zhruba deset hodin postupu.

Což o to, grafika je většinou skvělá, ale...

Rád jsem se proto nyní k Syberii vrátil, její poklidná a na počítačové hry nezvykle mírumilovná atmosféra byla přesně to, co jsem potřeboval na odlehčení mezi mrazivými horory Devil in Me a Callisto Protocol.

Jenže, přestože na hru nedám dopustit a stoprocentně se objeví mezi mojí trojicí her roku, za PS5 verzi příliš chválit nemohu. Syberia tam totiž trpí stejným problémem jako tehdy PC verze, tedy propady snímkování. A to si občas autoři vypomáhají snižováním detailů některých textur, které pak bez nejmenšího přehánění působí jako z éry PS3. Když se podívám, jak na stejném hardwaru běhá o řád lépe vypadající Horizon Forbidden West nebo třeba i A Plague Tale: Requiem, je to docela ostuda.

...v detailech působí nízké detaily textur jako pěst na oko.

Naštěstí je Syberia pomalá hra, která nevyžaduje rychlé reflexy, a tak se na to dá časem zvyknout, navíc autoři si jsou toho prý vědomí a tak pracují na nápravě. Ne, tleskat jim za to určitě nebudu, na optimalizaci měli 8 měsíců, na druhou stranu je celkem slušná šance, že někdy po Vánocích už by vše mohlo být lepší. Což by bylo fajn, protože Syberia může být ideálním dárkem.

Má skvělý a na emoce bohatý příběh, originální zasazení, zajímavé, ale poměrně jednoduché hádanky, skvěle se ovládá i na gamepadu takže dokáže pobavit i občasné hráče, které potěší i přítomností českých titulků.

Co se bohužel nejspíše nezlepší ani po vydání, je příšerný systém ukládání. Jede se jen na jednu pozici, která se automaticky přepisuje, není tedy možné se vracet zpět. V kombinaci s tím, že se někdy děj automaticky posune dál (i když jen třeba přijdete do nové lokace), pak hrozí, že můžete minout spoustu nepovinných úkolů. Obzvláště lovci trofejí z této vlastnosti nebudou mít radost, při jakékoliv chybě totiž budou muset hrát od začátku.

Každopádně Syberia World Before je krásná hra, která si nějaké to přimhouření očí zaslouží. Má totiž duši a je vyrobena s láskou (jde také o poslední dílo Benoita Sokala, který v průběhu její výroby zemřel), což je daleko důležitější než plynulých 60 snímků za sekundu ve 4K rozlišení.