Skvělá zpráva, chystaná čtvrtá Syberia dostane oficiální českou lokalizaci

Původně měla Syberia: The World Before vyjít již koncem loňského roku, na poslední chvíli ovšem došlo k odkladu. Nové datum vydání je nastaveno na 18. března, alespoň tedy co se PC verze týče, konzolové budou k dispozici až později.

Poprvé v sérii si zahrajeme i za někoho jiného než Kate Walkerovou.

Skvělou zprávou je, že stejně jako všechny předchozí díly bude hra k dispozici s českými titulky. O ty se postará známý adventurní specialista Petr Ticháček, který má z poslední doby na kontě například až překvapivě povedeného Sherlocka Holmese (viz naše recenze).

Bohužel vzhledem k množství textu, kterého je zhruba třikrát víc než u prvního dílu série, nebude lokalizace k dispozici hned v době vydání, ale až později formou patche na Steamu. Konzolové verze už by ji ovšem měly mít implementovanou od začátku.

A proč byste se po poněkud rozpačité trojce (viz naše recenze) měli na čtyřku vůbec těšit? Tak třeba proto, že se autoři vrací k staromódnímu point & click ovládání a je to rozhodně jen ku prospěchu věci. Co hře chybí po technologické stránce, dohání uměleckou stylizací a úvodní koncertní scéna je i díky fantastické hudbě (soundtrack dělal známý skladatel Inon Zur) opravdu parádní zážitek.

Ve skvělé demoverzi (viz náš článek) nás zaujalo i zapojení druhé hratelné hrdinky. Její příběh se bude odehrávat v období druhé světové války a dovypráví některé významné události, které předcházely dobrodružstvím Kate Walkerové.