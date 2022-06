Skvělá Syberia už je konečně k dispozici i v češtině

Oficiální české titulky jsou v posledních letech bohužel jen smutnou výjimkou, o to větší máme radost, že se této péče dostalo i tak okrajovému žánru, jakým dnes bohužel adventury jsou. Překlad sice přichází až po třech měsících od vydání, to je ovšem asi tak jediná výtka, kterou vůči ní můžeme vznést.

Lokalizace se dočkaly i všechny deníkové záznamy a nalezené dokumenty.

Postaral se o něj náš bývalý kolega Petr Ticháček, nijak nadržovat mu ovšem nemusíme, protože snese i ta nejpřísnější měřítka.

Pokud máte steamovou verzi hry, stáhne se vám automaticky s novým patchem, na GOGu si ji budete muset aktivovat ručně. Co se týče chystaných konzolových verzí, bude zřejmě už nahrána přímo na disku, otázkou ovšem je, kdy se tak stane. Vydání na nové konzole PS5 a Xbox Series S/X je naplánováno na listopad, vzhledem k předchozím odkladům hry bychom však na to raději nesázeli. Co se týče „staré generace“ Xbox One, PS4 a Nintendo Switch, tak vydavatel už dopředu oznámil, že se počítá až s příštím rokem.

Každopádně ať už rádi hrajete kdekoliv, tento díl byste si neměli nechat ujít. Jde o moderní adventuru, která nelpí na dávno překonaných dogmatech a kromě špičkového technického zpracování uchvátí i skvěle vymyšlenými hádankami (viz naše recenze).