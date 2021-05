Nový a výkonnější Switch by mohl být odhalen ještě před E3

Podle zdrojů Bloombergu či Nintendo Life má být nový model odhalen ještě před akcí E3, která poběží od 12. do 15. června, aby tvůrci právě během E3 mohli předvést své připravované hry v plné parádě.

Prodávat by se začal v září či říjnu, počítá se i s vyšší cenou. Nový model by postupně nahradil současnou standardní verzi, zatímco odlehčený Lite by zůstal v nabídce jako cenově dostupné zařízení. Vzhledem k tomu, že E3 je za rohem, uvidíme brzy, nakolik jsou tyto informace přesné.

Bloomberg znovu píše, že nová verze v režimu v doku zvládne zobrazit až 4K. Na palubě jsou také sedmipalcový OLED od Samsungu a nové verze čipu od Nvidie. Spekuluje se o technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling) od Nvidie, která zvyšuje grafický výkon tím, že renderuje pomocí umělé inteligence. Výsledkem je lepší snímkování a ostrý obraz.

Původní Switch je v prodeji od 3. března 2017.