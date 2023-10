Herní konzole Switch s motivem Super Maria nakopla prodeje v Japonsku

Podle japonského magazínu Famitsu se za týden, během nějž edice vyšla, prodalo 110 241 kusů konzolí Switch, což je dvojnásobné množství oproti předcházejícímu týdnu.

„Čísla, která uvádějí, jsou překvapivá vzhledem k tomu, že je to stejné zařízení jen s jiným plastovým krytem,“ uvedl podle Bloombergu analytik společnosti Bernstein Robin Zhu.

Switch OLED – the Mario Red Edition

Ve skutečnosti zase tak překvapivá nejsou, protože ke stejným nárůstům dochází, když Nintendo vydá nějakou speciální edici konzole – dříve tento rok například ve spojitosti s uvedením hitu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mario Red Edition vypadá na první pohled obyčejně. Ovladače joy-con jsou červené, stejně jako dokovací stanice. Ta ovšem ukrývá dva drobné detaily. Prvním je obrys Maria na zadní straně, druhým pak mince, které jsou vidět po odendání krytu.

Ačkoli je Switch na trhu už víc než šest let, prodeje zatím výrazně neklesají. Ostatně v Japonsku může být z tohoto podhledu letošní fiskální rok úspěšnější než ten loňský. Podílí se na tom silný line-up her, jako je již zmíněná Zelda, strategie Pikmin 4, remaster Metroid Prime či remake strategie Advance Wars 1+2.

Super Mario Bros. Wonder Super Mario RPG

Na letošek se chystá ještě 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder či remake Super Mario RPG. Zájem o značku Mario a merch vyvolal také letošní kasovní trhák Super Mario Bros. ve filmu.