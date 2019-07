Nová verze Switche vylepší výdrž baterie, vyjde v srpnu

Nintendo uvede v polovině srpna do prodeje novou modelovou řadu Switche HAC-001(-01), která přinese zlepšení výdrže při hraní na baterii. Oficiální stránka uvádí rozsah 4,5 až 9 hodin, zatímco u původního modelu to bylo 2,5 až 6,5 hodiny.

Například hru The Legend of Zelda: Breath of the Wild by mělo jít hrát v handheldovém režimu 5,5 hodiny, což je oproti původním třem hodinám citelný nárůst. Ostatní specifikace modelu zůstávají nezměněny.

Revize původního Switche Nintendo Switch Lite

Nintendo na září chystá ještě odlehčený model Switch Lite, který je lehčí, levnější, ovšem za cenu několika kompromisů. Více jsme psali na Bonuswebu zde. U něj je výdrž uváděna v rozmezí 3 až 7 hodin, u Zeldy pak čtyři hodiny.

Jedna z teorií říká, že baterie je stejná jako u původního Switche, v konzoli však bude nová revize čipu Tegra X1 s kódovým označením Mariko (t214). Čip v současné verzi je model t210.