Společnost zveřejnila své finanční výsledky za první polovinu fiskálního roku, který končí 30. září. Za výrazným nárůstem prodejů hardwaru i softwaru je v červnu uvedená konzole Switch 2, jejíž celkové prodeje narostly na 10,36 milionu.
Rozpad podle regionů:
- Amerika – 3,68 milionu
- Evropa – 2,40 milionu
- Japonsko – 2,35 milionu
- Ostatní – 1,93 milionu
Tržby vzrostly o 110 % na 1,1 bilionu jenů (7,2 miliardy dolarů) a provozní zisk se zvýšil o 19,5 % na 145,1 miliardy jenů (950 milionů dolarů).
Prezident společnosti Šutaro Furukawa prozradil, že prodeje Switch 2 „rostou nejrychlejším tempem v historii specializovaných herních platforem“ Nintenda. Pro srovnání, původní konzole Switch se ve srovnatelném období v roce 2017 prodalo 4,7 milionu kusů. Nyní je na 154 milionech, což z ní dělá třetí nejprodávanější konzoli všech dob.
Nintendo po úspěšném launchi navýšilo očekávání a věří, že za první rok prodá 19 milionů konzolí Switch 2. „Spotřebitelé, kteří si Switch zakoupili mezi jeho uvedením na trh v roce 2017 a zahájením prodeje Switche 2, postupně přecházejí na Switch 2,“ poznamenal Furukawa.
Z her si skvěle vedou akční závody Mario Kart World, kterých se prodalo 9,57 milionu kopií. Započítány jsou i verze přibalené ke konzoli. Vynikající 3D hopsačka Donkey Kong Bananza si připsala 3,49 milionu prodaných kopií. A nových pokémonů Pokémon Legends: Z-A se během prvního týdne prodalo 5,8 milionu kopií.