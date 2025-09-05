Switch 2 vyšel začátkem letošního června a vede si výborně. Během prvních sedmi týdnů se prodalo přes šest milionů kusů a vděčí za to právě vynikajícím hrám. Špičkové akční závody Mario Kart World, které jsou k mání ve výhodném bundlu s konzolí, si pořídil skoro každý majitel Switche 2. A právě hry vedly Nintendo k tomu, že vydání Switche 2 několikrát interně odložilo.
„Nintendo opakovaně posouvalo plány ohledně uvedení konzole Switch 2 na trh poté, co jeho designéři žádali více času na zdokonalení her, které by doprovázely nový hardware,“ píše Bloomberg.
„Ačkoli pozdější než očekávané uvedení na trh prověřilo trpělivost fanoušků a frustrovalo vydavatele her třetích stran, společnost se rozhodla, že snaha o dokonalost je důležitější.“
Strategie Nintenda se prozatím ukazuje jako správná. Switch 2 si po stránce prodejů ve srovnatelných obdobích vede lépe než předchůdce i konkurenční PlayStation 5. Kromě akčních závodů Mario Kart World zabodoval s 3D hopsačkou Donkey Kong Bananza. V záloze má ještě očekávanou metroidvanii Metroid Prime 4, akční závody Kirby Air Riders a hlavně nové Pokémon Legends: Z-A.
„Switch 2 je vynikající konzole, která překonává původní modely prakticky ve všem. Je tu spousta drobností, díky kterým se používá lépe. Jsem rád, že Nintendo tentokrát vsadilo na jistotu. Ostatně proč měnit něco, když to funguje,“ napsali jsme v recenzi konzole Switch 2.