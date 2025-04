Původní konzole Switch, jejíž první verze vyšla v březnu 2017, je v Japonsku mimořádně populární. Ačkoli se Nintendo u chystaného nástupce, jenž se jmenuje Switch 2, snaží zabezpečit dostatečné množství konzolí, aby se neopakovala situace, kdy zájem převyšuje skladovou nabídku, minimálně v Japonsku se to nepovede.

Funguje to tak, že uživatelé vyjádřili zájem o předobjednávku konzole na My Nintendo Store a čekají, zda je systém vylosuje. Má to ovšem háček, který má zabránit tomu, aby se do hry vložili překupníci. Podmínkou je totiž mít účet, na němž má uživatel odehráno aspoň 50 hodin a minimálně 12 měsíců si platil službu Switch Online.

Nintendo Switch 2 v režimu handheld se spuštěnou hrou Mario Kart World

Poptávka v zemi vycházejícího slunce ovšem výrazně přerostla nabídku. Zájem předobjednat si Switch 2 totiž na stránkách vyjádřilo zhruba 2,2 milionu Japonců. A to mluvíme pouze o předobjednávkách od Nintenda, do nichž nejsou započítáni ostatní prodejci v zemi.

Pro kontext, prodeje původního Switche za první týden v Japonsku se vyšplhaly na 330 tisíc kusů. Ano, zájem něco si předobjednat a skutečné prodeje nelze přímo porovnávat. Nicméně pokud by si dejme tomu polovina lidí konzoli skutečně koupila, pořád je to víc než třikrát větší zájem.

Do prodeje půjde konzole a bundle se hrou Mario Kart World.

„Dne 2. dubna jsme oznámili podrobnosti o Nintendu Switch 2 a začali přijímat žádosti do prodejní loterie na My Nintendo Store. Díky tomu jsme obdrželi extrémně velké množství žádostí, jen v Japonsku přibližně 2,2 milionu lidí. Toto číslo však dalece překračuje naše očekávání a značně převyšuje počet konzolí Nintendo Switch 2, které mohou být dodány z obchodu My Nintendo Store 5. června. Proto bohužel očekáváme, že značný počet zákazníků nebude při zítřejším vyhlášení vítězů 24. dubna vybrán,“ oznámil prezident Nintenda Šuntaró Furukawa.

„Hluboce se omlouváme za to, že jsme navzdory našim předchozím přípravám nebyli schopni splnit vaše očekávání. V reakci na tuto poptávku v současnosti pracujeme na dalším posílení našeho výrobního procesu.“

Co se Česka týče, konzolí by mělo být na launch dostatek.

Switch 2 přinese větší výkon i nové funkce

Switch 2 je opět takzvaná hybridní konzole, což znamená, že její uživatelé ji mohou používat nejenom jako handheld, ale po vložení do dokovací stanice hrát také na televizi. Díky odepínacím ovladačům Joy-Con ovšem lze hrát prakticky všude, konzole je vybavena stojánkem, který postavíte třeba na stůl v kavárně.

Mario Kart World Metroid Prime 4: Beyond

Základní model se bude v Česku prodávat za 12 490 korun, v bundlu se závodní hrou Mario Kart World pak za 13 490 korun. Veškeré základní informace o hrách, parametrech a nových funkcích čtěte na Bonuswebu zde. Přečíst si můžete také první dojmy ze Switche 2 a her, které jsme v předstihu vyzkoušeli.