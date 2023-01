A pak že originalita vymřela. Chystá se hra o kálení do veřejného bazénu

Každý den mi přijdou do e-mailové schránky desítky tiskových zpráv, které automaticky posílám do koše už po přečtení poloviny jejich nadpisu. Čas od času se však i v kategorii od pohledu laciných her objeví něco, co stojí za rozkliknutí.

Doufáme, že stejně jako v případě závodních simulací bude hra obsahovat varování, abyste podobné kousky nezkoušeli i v běžném životě.

A nejen za rozkliknutí, Swimming Poo mě natolik zaujal, že jsem zhlédl trailer, přidal si ho do wishlistu a po krátké debatě s kolegy i vyplnil formulář o zaslání recenzentské kopie. Něco podobného jsme tu totiž ještě neměli.

„Swimming Poo je akční hra, která kombinuje arkádovou hratelnost s otevřeností sandboxového světa. Zaměřuje se na vyhýbání se nepřátelům, interakci s prostředím a bojování svým vlastním osobitým způsobem,“ píše se poměrně nudně v popisu hry na Steamu, jako by snad šlo o nějakou typickou akční adventuru. Ve skutečnosti hrajete za obtloustlého mladíka, který se po vypití shakového nápoje potřebuje vykálet na veřejném koupališti, aniž by ho přitom chytil plavčík. „Ukažte, kdo je tady pánem!“ vybízejí autoři hry a slibují do detailu vymodelované koupaliště plné atrakcí i s adekvátně reagující umělou inteligenci.

Autoři celému konceptu natolik věří, že dokonce plánují brzy vydat demoverzi, plná hra by pak měla vyjít ještě v průběhu letošního roku. Nemůžeme se dočkat!