Malicherný spor hráčů skončil nešťastnou smrtí, viník dostal dvacet let

Na sklonku roku 2017 byl na prahu svého domu zastřelen policisty osmadvacetiletý otec dvou dětí Andrew Thomas Finch. Stal se tak první objetí nebezpečné „zábavy“ zvané swatting.



Policisté jeli na místo s vědomím, že jim může jít o život.

Tzv. swatting spočívá v tom, že pachatel oznámí záchranným složkám smyšlený incident, který se má údajně odehrávat na adrese nic netušící oběti. To má zpravidla za následek vyslání zásahové jednotky.

Podobnými „legráckami“ častují vyšinutí lidé slavné celebrity, populární je však i u hráčů počítačových her. Ostatně o několika předchozích případech už jsme vás na našich stránkách informovali.

Bohužel v tomto případě se stala tragédie. Na místo údajného incidentu přijela řadová hlídka, která na podobné situace nebyla vytrénována. V momentě, kdy se šel Finch podívat, co se děje a otevřel dveře, střelil jej jeden ze strážců zákona přímo do srdce. Přišlo mu totiž, že se odmítá vzdát a naopak sahá po zbrani.

Že je swatting smrtelně nebezpečný, se přesvědčil už v roce 2015 Tyran Dobbs, který byl při zásahu postřelen dvěma gumovými projektily.

Finchova rodina z celé události viní především policisty, ti však byli již dříve osvobozeni. Jako hlavní viník celé tragédie byl nyní soudem uznán Tyler Barriss. Byl to právě on, kdo zalarmoval policii pod záminkou, že neznámý muž zastřelil jeho otce, drží zbytek rodiny jako rukojmí a chystá se dům podpálit. Důvodem přitom byla jen drobná neshoda kvůli sázce o 1,5 dolaru (cca 40 Kč) ve střílečce Call of Duty: WWII.

Paradoxní je, že ani Finch, ani Barriss se samotné hry nijak nezúčastnili. Tehdy pětadvacetiletý Barriss, známý na internetu pod přezdívkou SWAuTistic, se na provedení swattingu nechal najmout osmnáctiletým Casey Vinerem, kterého vytočil jeho spoluhráč Shane Gaskill. Ten nevěřil, že by byl Casey něčeho takové schopný, pro jistotu mu však dal adresu svého bývalé bydliště. Tam už však nyní bydlela Finchova rodina.

Barrissovi za jeho konání hrozilo až dvacet pět let, s podobnými událostmi má totiž bohatou zkušenost a byl za ně již několikrát trestán. Nakonec soud přihlédl k tomu, že se Barriss k činu doznal a obětem se omluvil. Přesto se na svobodu podívá až za dvacet let.