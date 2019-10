Stahujte zdarma budovatelskou strategii Surviving Mars, čas máte do čtvrtka

Odkaz na hru je na Epic Store zde. Hru si můžete zařadit do knihovny i přímo přes web, ke hraní je však třeba stáhnout klienta Epic Games Launcher. Čas máte do 17. října. Dále si nezapomeňte přidat dvě DLC. Kromě Mysteries Resupply Packu je to hlavně první expanze Surviving Mars: Space Race.

Hráči se v Surviving Mars chopí role kolonizátora, který musí vybudovat fungující infrastrukturu a zároveň nezkrachovat.

Nejprve je třeba postavit elektrickou síť, posléze zajistit rozvody vody, kyslíku a těžbu základních materiálů. Kopule lze proměnit v obytné domy, školy, ale i laboratoře či kasina.

„Surviving Mars je promyšlená budovatelská strategie. Ze svého exotického zasazení dokáže vymáčknout, co to jde, a přináší i docela neotřelý příběhový koncept, který se v budovatelských strategiích moc nenosí. Hra se v počátečních hodinách jeví jako snadná, ale s přibývajícími léty strávenými v nehostinném prostředí vyplují na povrch nová tajemství, nové hrozby a lehčí nedostatky v uživatelské přívětivosti,“ napsali jsem v recenzi na Bonuswebu.