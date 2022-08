Po 28 letech od vydání se přišlo na to, že herní klasika má i multiplayer

Pro ty největší nadšence zábava nekončí pouhým dohráním hry do konce, ale naopak tím teprve začíná. Je potřeba ještě vysbírat všechny achievementy, pokořit ji na nejtěžší obtížnost a odhalit všechny ukryté vtípky, tzv. easter eggy (viz náš článek).

A když ani to nestačí, přichází ještě podrobná analýza datových souborů, z kterých se dají často vytáhnout zajímavé informace (viz náš článek o tajné misi v Grand Theft Auto). Vlastně se dá říct, že práce není nikdy hotová a i stařičké hry vydávají svá tajemství ještě dlouho poté, co už na ně svět zapomněl.

Jedno takové se podařilo objevit i správcům twitterového kanálu Unlisted Cheats, když veřejnosti představili dosud tajné cheaty do nintenďácké klasiky Super Punch-out, která vyšla již v roce 1994 a patří mezi vůbec nejlepší sportovní hry své generace, byť je tedy zpracována se zjevnou nadsázkou.

Even more, in this free match mode, at character info screen hold B+Y then press A or START. From now the CPU opponent can be controlled from JOYPAD2 so you can fight against a real person.