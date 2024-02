Epic slíbil Fallouty, místo toho rozdává náročnou skákačku

Jestli něco dokáže hráče naštvat, tak situace, kdy se v nabídce her zdarma objeví titul, který si nedávno koupili za plnou cenu. I proto obchod Epic Store většinou dává týden dopředu vědět, na jakou hru se od nich mohou lidé těšit příště. Tentokrát jim ovšem původní slib nevydržel.

Podle něj jsme si už měli v tuto chvíli stahovat zadarmo první dva díly kultovní série Fallout, plus strategickou odbočku Tactics k tomu jako příjemný bonus, nakonec si na ně ještě budeme muset nějakou chvíli počkat.

Místo nich se totiž v nabídce nakonec objevilo pokračování stylové plošinovky Super Meat Boy, jejíž hlavní hrdina je kusem masa. Na rozdíl od prvního dílu nenabízí ani moment odpočinku, jelikož po vzoru mobilních „autorunnerů“ běží váš hrdina neustále dopředu. Až na tento „drobný detail,“ má ale stejnou atmosféru a brutální obtížnost.

Super Meat Boy Forever si můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, poté už vám zlstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 29. února, pak bude v nabídce nahrazena jiným titulem. Kdy se tam objeví slíbený Fallout ovšem zůstává otázkou, přijít bychom o něj však prý letos neměli.