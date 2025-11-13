Ukázka začíná tam, kde minulý Super Mario Bros. ve filmu z roku 2023 skončil. Komickou scénku s Mariem, Luigim a zmenšeným Bowserem (pozor na zneuznané umělce) záhy střídají různé záběry, které představují nejenom nové lokace, ale i princeznu Rosalinu a Bowsera juniora.
Ačkoliv se název filmu odkazuje na slavné hopsačky Super Mario Galaxy (remaster druhého dílu vyšel na Switch a Switch 2 v říjnu), které mnozí považují za nejlepší 3D hopsačky s Mariem vůbec, fanoušci si všimnou i místa, které znají z jiného hitu, a to vynikající 3D hopsačky Super Mario Odyssey.
Pokud vám předchozí řádky vůbec nic neříkají, nevadí, původní film si lze užít i bez znalosti reálií. Pravdou ovšem je, že dva roky starý snímek je pojatý jako fanouškovský servis, napěchovaný neuvěřitelným množstvím různých odkazů a easter eggů. Určen je tak zejména těm, kteří ke světu Nintenda mají vztah.
Hodnocení snímku tehdy ukázalo hlubokou propast mezi kritikou a diváky. Například na Rotten Tomatoes si animák připsal pouhých 59 procent od kritiky a vysokých 95 procent od diváků. Lidem se film zkrátka líbil a hojně na něj chodili do kina. Ostatně sám jsem na něm byl s dětmi v kině dvakrát. Pozitivní recenzi si můžete na Bonuswebu přečíst zde.
Co se připravovaného pokračování Super Mario galaktický film týče, do kin vyrazíme 2. dubna.
