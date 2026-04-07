Historie se opakuje. Když před třemi lety vyšel Super Mario Bros. ve filmu, dostal od filmových kritiků pořádně naloženo. Lidem se ovšem líbil a nakonec vydělal 1,36 miliardy dolarů.
Aktuální Super Mario galaktický film, který na něj navazuje, už také posbíral pár rekordů. Připsal si například nejúspěšnější letošní debut v kinech, z trůnu tak sesadil povedené sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Je to také jediná animované značka, která dokázala dvakrát po sobě vydělat hned při startu víc než 350 milionů dolarů.
Hodnocení filmu podle kritiků a podle diváků
V řeči čísel vydělal Super Mario galaktický film za prvních pět dnů 372,5 milionu dolarů, což je jen o malinko méně než jednička s 377,2 milionu. Rozpočet byl tentokrát 110 milionů dolarů, což je zhruba o 10 milionů víc v porovnání s prvním dílem.
Super Mario galaktický film přímo navazuje na jedničku. A zatímco jiné filmy podle her se často snaží zaujmout ono neuchopitelné „širší publikum“, nový díl je opět čirý fanouškovský servis napěchovaný referencemi na hry.
Snahy Nintenda prosadit se i na filmovém plátně jsou součástí širší strategie, která má společnosti pomoci diverzifikovat svoje portfolio, aby nebyla závislá pouze na byznysu s herními konzolemi.
Ve světě už existují tři zábavní parky Super Nintendo World, co se dalších filmů týče, v přípravě je například hraná Zelda. Nintendo vydává i různé periferie, naposledy to byla například mluvící kytka.