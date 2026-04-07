Nejúspěšnější letošní film v kinech vychází z videoher

Ondřej Zach
  10:40
Zatímco kritici na něm nenechají nit suchou, lidé na něj chodí do kina ve velkém. Řeč je o nejnovějším animáku Super Mario galaktický film, který pobaví nejenom děti, ale i fanoušky značky Nintendo.

Historie se opakuje. Když před třemi lety vyšel Super Mario Bros. ve filmu, dostal od filmových kritiků pořádně naloženo. Lidem se ovšem líbil a nakonec vydělal 1,36 miliardy dolarů.

Aktuální Super Mario galaktický film, který na něj navazuje, už také posbíral pár rekordů. Připsal si například nejúspěšnější letošní debut v kinech, z trůnu tak sesadil povedené sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Je to také jediná animované značka, která dokázala dvakrát po sobě vydělat hned při startu víc než 350 milionů dolarů.

Hodnocení filmu Super Mario ve filmu
Hodnocení filmu Super Mario galaktický film

Hodnocení filmu podle kritiků a podle diváků

V řeči čísel vydělal Super Mario galaktický film za prvních pět dnů 372,5 milionu dolarů, což je jen o malinko méně než jednička s 377,2 milionu. Rozpočet byl tentokrát 110 milionů dolarů, což je zhruba o 10 milionů víc v porovnání s prvním dílem.

Super Mario galaktický film přímo navazuje na jedničku. A zatímco jiné filmy podle her se často snaží zaujmout ono neuchopitelné „širší publikum“, nový díl je opět čirý fanouškovský servis napěchovaný referencemi na hry.

Super Mario galaktický film

Super Mario galaktický film

Snahy Nintenda prosadit se i na filmovém plátně jsou součástí širší strategie, která má společnosti pomoci diverzifikovat svoje portfolio, aby nebyla závislá pouze na byznysu s herními konzolemi.

Ve světě už existují tři zábavní parky Super Nintendo World, co se dalších filmů týče, v přípravě je například hraná Zelda. Nintendo vydává i různé periferie, naposledy to byla například mluvící kytka.

Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.