Nahrál aktuální hit z kin na Twitter. Než ho smazali, měl miliony zhlédnutí

Animák Super Mario Bros. ve filmu se aktuálně stal prvním letoším filmem, který utržil miliardu dolarů. Že už existují pirátské kopie, samozřejmě nikoho nepřekvapí. Mnohé ovšem zaujalo, že se plná verze snímku objevila na sociální síti Twitter a než ho moderátoři smazali, mělo přes devět milionů zhlédnutí.

Jak je to možné? Twitter po převzetí miliardářem Elonem Muskem prochází turbulentním obdobím plném změn. Propouštění a nové funkce mají jediný cíl – nastavit fungování tak, aby byl Twitter ziskový.

Uživatel @vidsthatgohard nahrál celý film na Twitter

Co se tedy stalo? Uživatel vystupující pod jménem @vidsthatgohard, který měl přes 1,1 milionu folowerů a modrou fajfku značící aktivní předplatné Twitter Blue, nahrál celý film na Twitter. Zatímco běžní uživatelé mohou na síť nahrát video o maximální délce dvou minut a dvaceti sekund, u předplatitelů Twitter Blue už je to hodina a maximální velikost 2 GB.

Zmíněný @vidsthatgohard tak video rozdělil na dvě části a zveřejnil s komentářem „Fuck it, the whole super Mario bros movie“, z čehož se rázem stal mem. Twitteru trvalo zhruba sedm hodin, než takto exponované video smazal, všiml si Forbes. Mnozí se podivovali, proč daný účet nebyl zabanován, nakonec k tomu ovšem také došlo.

Jedna z meme reakcí

Fuck it, the entire new Super Mario Bros movie in 25 seconds pic.twitter.com/rWJ3simVvn — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) April 30, 2023

Představa, že devět milionů uživatelů koukalo na film na Twitteru je samozřejmě zcestná. Ukazuje ovšem, že s překotným zaváděním nových funkcí (limit u videí se u předplatitelů změnil loni v prosinci) nejde ruku v ruce také kontrola.

Hit pro děti i dospělé

Super Mario Bros. ve filmu necílí jen na děti, ohromným množstvím více či méně skrytých odkazů oslavuje čtyřicet let videoher s Mariem a hlavně jeho fanoušky, které má na prvním místě.

„Popravdě řečeno jsem na projekci nevěřícně zíral na to, co vidím. Tvůrci vzali všechny možné hry s postavičkami od Nintenda a jejich nejvýraznější prvky a herní mechanismy převedli a pospojovali do, řekněme, realističtější filmové podoby. Je to stoprocentní nerdovina. A neskutečně mě to bavilo,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu a udělil 90 procent.