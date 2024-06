Nezapomeňte si vyzvednout zdarma skvělé RPG Sunless Skies

Sunless Skies je pokračováním staršího RPG Sunless Sea, pokud jste ho však nehráli, nemusíte se obávat, zdejší příběh funguje samostatně.

Epic rozdává rovnou vylepšenou Sovereign edici.

Hlavním tahákem obou her je unikátní svět kombinující prvky steampunku a hororu, tentokrát se stanete strojvedoucím létajícího vlaku, s nímž budete brázdit nebe nad viktoriánským Londýnem, starat se o blaho své posádky, bojovat s nepřáteli a také se prokousávat více než 800 tisíci slovy, vyprávějícími poutavý příběh.

„Jeden nepochopitelný výjev následuje druhý, polorozpadlý Big Ben vznášející se v bílé mlze střídá mechanické slunce, komíny obřích továren a zakončí romantický výhled na myriádu náhrobních kamenů. Co na tom, že to vůbec nedává smysl,“ popsal unikátní surrealistickou atmosféru hry Honza Kouba v naší recenzi. Slova však jen těžko popíšou ten nevšední zážitek, nejlepší bude, když si hru vyzkoušíte sami.

Přidat do knihovny si ji můžete na této adrese, poté už vám zůstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 4. července, pak nabídka končí.