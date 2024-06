Mohlo vám uniknout: Vybíráme nejzajímavější hry z menších konferencí

Tiskovky PlayStationu, Geoffa Keighleyho a Xboxu sledovaly živě statisíce diváků, tak trochu v jejich stínu ovšem proběhlo i několik menších prezentací jako Devolver Direct, PC Gaming Show nebo Future Games Show. Ty více než na kvalitu sázeli na kvantitu a tak jejich sledování nebylo příliš zábavné, ale i tak se tam dalo najít několik zajímavých titulů. Vyfiltrovali jsme desítku těch nejzajímavějších, abychom vám ušetřili čas.

1 Nobody Wants to Die

O této zajímavé sci-fi detektivce jsme psali už v březnu, ale nyní konečně známe datum vydání. Nobody Wants to Die „zkoumá nebezpečí transhumanismu a nesmrtelnosti. Ve světě věčného života a mizející morálky se jako otrlý detektiv musíte pohybovat na hranici dobra a zla ve společnosti, kde je smrt jen vzdálenou vzpomínkou,“ vysvětlují svůj koncept tvůrci. Na rozdíl od většiny v našem přehledu tato hra vypadá povedeně i po grafické stránce, kromě PC vyjde i na poslední generaci konzolí.

2 Summerian Six

Studio Mimimi sice bohužel skončilo, ale naštěstí to neznamená úplný konec žánru tzv. realtimových taktických her. Kromě nových Commandos se letos můžeme těšit i na od pohledu podobnou, ovšem daleko odlehčenější variaci Summerian Six. I ta se odehrává během 2. světové války, ovšem historici z ní radost určitě mít nebudou, dojde totiž i na magii a sci-fi technologie. Pokud překousnete nepěknou cell-shaded stylizaci, už teď můžete na Steamu vyzkoušet demoverzi.