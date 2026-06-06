Vrací se Vetřelci, Resident i nejvíce sexy hra dekády. Summer Game Fest potěšil

Po desítky let patřil počátek června v herním průmyslu výstavě E3. Jenže pandemie covidu tuto tradici ukončila a vydavatelství se naučila, že online vysílané prezentace jsou podobně efektivní a přitom daleko levnější než si na týden pronajmout největší výstavní halu v Los Angeles.
Uvolněné místo se v posledních letech pokouší zaplnit Geoff Keighley se svojí show Summer Game Fest, její formát je ale poněkud nešťastný a plýtvá divákovým časem. Ponocovali jsme, abyste vy nemuseli a z utahané dvouhodinové přehlídky plné vaty jsme pro vás vybrali to nejzajímavější. Pojďme na to.
Loni jsme se na tomto místě dočkali prvního představení Resident Evil 9, letos došlo na očekávaný remake staršího dílu s podtitulem Veronica. Ten hrdě kráčí ve stopách předchozích remaků druhého, třetího i čtvrtého dílu a směle se může rovnat s dnešními AAA novinkami. Podle našeho redakčního experta na „rezidenta“ je tento díl jedním z nejlepších v dlouhé sérii, takže se máme na co těšit.
Návrat slaví i graficky nádherná ale proklatě tuhá plošinovka Cuphead (naše recenze). Kromě klasického pokračování se můžeme těšit i na spin-off nazvaný Mighty Cuphead Adventure, který je podle předvedené grafiky ještě větší retro než originál. Ale proč ne.
„Vetřelčích“ her vyšly spousty, survival horor Isolation je ale podle některých lidí (třeba mě) tou vůbec nelepší. Jde ale o hodně ožehavé téma, jiní ji naopak nemůžou přijít na chuť (viz naše recenze) a co se prodejů týče, muselo studio Creative Assembly odepisovat ztráty. Přesto se dočkáme pokračování, které podle traileru vypadá více než solidně.
Prodejní žebříčky nebourá ani Fumito Ueda, jeho hry Ico a Shadow of the Colossus ale i tak beze sporu patří do zlatého fondu. Chystaná novinka GenAtlas je v mnohém připomíná, jen místo fantasy příšer budeme lovit obří roboty. Jestli se legendárnímu vývojáři podaří zahnat pachuť po „nijakém“ The Last Guardian, to se tentokrát budou moci přesvědčit nejen „playstatioňáci“, ale i majitelé xboxů a PC.
Číňané chtějí svůj vlastní Ghost of Tsushima a také ho patrně dostanou. Bude se jmenovat Blood Message a minimálně co se zobrazení brutality týče dokonce převyšuje originál.
Fanoušci série Yakuza, nebo nově Like a Dragon netrpělivě čekají na retro odbočku Stranger Than Heaven, která atmosférou připomíná skvělý L.A. Noire. A těžko se jim divit, nový trailer vypadá opět skvěle! A aby toho nebylo málo, vývojáři v něm z nějakého důvod oživují i legendárního rapera Tupaca.
Máte rádi přímočaré singleplayerové koridory s ohromným budgetem? Kdo ne, vždyť nedávný James Bond se okamžitě zařadil mezi žhavé kandidáty na ocenění hry roku. Čerstvě oznámená hra Crossfire chce evidentně dělat to samé, jen ve sci-fi kulisách. A zdá se, že by se jí to mohlo povést, snad nezapadne kvůli svému snadno zapomenutelnému názvu.
Haex bude procedurálně generovaná týmová střílečka zasazená do mrazivé sci-fi krajiny. Spatně to nevypadá, ale pokud vás ještě nepustili Arc Raiders nebo Marathon, asi není důvod se vzrušovat. Natož ještě dělat betatestera zdarma v rámci early accessu, který vypukne počátkem příštího roku.
Online RPG Guild Wars 2 vyšlo již v roce 2012, jeho popularitu mu však mohou závidět i mnohé novinky. Starý engine ovšem už naráží na své technologické limity a tak se vývojáři ze studia ArenaNet konečně rozhoupali do oficiálního pokračování. Povede se navázat na slávu svých předchůdců?
Že se chystá remake pirátského Assassin’s Creed: Black Flag víme už dlouho a nový trailer tak byl v podstatě zbytečný. Daleko více nás ale zaujala novinka od duchovního otce série Patrice Désiletse. V 1666: Amsterdam budeme hrát za mladou dívku Nou obviněnou z čarodějnictví. Twist je v tom, že na rozdíl od ostatních nespravedlivě obviněných ona vskutku čarodějnicí je a od inkvizitorů si nehodlá nechat nic líbit. Prolog zdarma si mimochodem můžete vyzkoušet už teď a zadarmo.
Nových her se dočkají i fanoušci zavedených značek Saw, Hot Wheels, Virtua Fighter, Gundam nebo Želvy Ninja. Obzvláště ta poslední od velezkušených Platinum Games (Nier, Atlas Fall) v nás vyvolala spoustu těšení.
Ze zimního spánku se pak pomalu mohou začít probouzet fanoušci Star Wars. Mandalorian a Groku za návštěvu kina rozhodně stojí, na monitorech se pak mohou těšit na závodní Galactic Racer a tahovku Zero Company, pod kterou jsou podepsaní lidé, kteří dělali poslední Xcomy. Sázka na jistotu.
Z nenápadného Among Us se stal absolutní společenský fenomén a není divu, že ho jeho nezávislí tvůrci chtějí vyždímat do mrtě. On Guard bude příběhová odbočka pro jednoho hráče, která sází na filmovost. Evidentně generační záležitost, nic pro boomery.
Zkombinovat závodní hry se smysluplným scénářem je obtížná disciplína, Maverick Games poskládaní z vývojářů kultovní Forzy se o to ale přesto hodlají pokusit. Jejich Clutch slibuje do detailů vymodelované Monako a francouzskou riviéru a vůbec nevypadá špatně. Že by to byl konečně ten Need for Speed killer, po kterém už roky marně voláme?
Vypadá to, že prokletý The Wolf Among Us 2 přežil svoji smrt a skutečně se ho dočkáme. Aby se pozapomenutá značka připomněla také mladším generacím, vyjde i remaster prvního dílu. Tou opravdovou bombou na závěr bylo ale až oznámení pokračování vynikající akce Stellar Blade. Ta se proslavila především svojí mimořádně sexy hlavní hrdinkou a vypadá to, že ani navazující Blood Rain (budou se autoři BloodRayne soudit?) z nastoleného trendu nehodlá uhýbat.
Samotný konec pak obstaralo nezbytné Final Fantasy VII, na jehož pointu už čekáme jako na smilování. Trailer naznačuje, že závěrečný třetí díl s podtitulem Revelation nabídne to samé, co ten poslední, ale to nevadí, více než nějaké nové mechaniky nás zajímá vyvrcholení příběhu. A ani na něj nebudeme muset dlouho čekat, hra vyjde už na jaře příštího roku.
Tak co, našli jste si svého favorita? Dejte nám vědět do diskuse.