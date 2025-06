Dying Light: The Beast | foto: Techland

Po desítky let patřil počátek června v herním průmyslu výstavě E3. Jenže pandemie covidu tuto tradici ukončila a vydavatelství se naučila, že online vysílané prezentace jsou podobně efektivní a přitom daleko levnější, než si na týden pronajmout největší výstavní halu v Los Angeles.

Herní svátek je teď rozdroben na několik menších akcí, které se odehrávají nezávisle na sobě. PlayStation své trumfy vyložil ve středu (viz náš článek), konkurenční Xbox tak udělá v neděli, dnešní Summer Game Fest ale chce potěšit všechny hráče bez rozdílu platformy.

Z minulých ročníků víme, že moderátor Geoff Keighley dokáže přilákat i ta největší jména průmyslu, očekávání jsou tak obrovská. Hideo Kojima přijde připomenout, že na konci měsíce vyjde Death Stranding 2, nový trailer určitě ukážou předpokládané akční hity Dying Light: The Beast a Borderlands 4, spekuluje se o nových dílech sérií Tomb Raider a Resident Evil, vymodlený Judas snad dostane datum vydání...

Bude toho hodně, ale pokud už po letech stále stejných prezentací máte z Keigleyho projevu osypky, my zde pro vás sesumírujeme to nejdůležitější. Tak pojďme na to...