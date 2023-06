Sledujeme živě Summer Game Fest, digitální náhradu herní výstavy E3

Počátek června tradičně patří v herním průmyslu k těm nejzajímavějším obdobím roku. Dlouhá léta mu dominovala výstava E3, té se ovšem po covidové pauze nepodařilo navázat na předchozí slávu a nejspíše už byla nadobro ukončena (viz náš článek).

Moderátor Geoff Keighley je pořád stejný. V dobrém i zlém.

Uvolněné místo se pokouší převzít populární moderátor Geoff Keighley se svým Summer Game Festem. Ten se i letos uskuteční v americkém Los Angeles a diváci po celém světě si ho mohou vychutnat prostřednictvím živého streamu.

Pravdou je, že v minulých ročnících nešlo o nijak extra zábavnou show (viz náš loňský report), Keigleyho nadšení z každé drobné indie hříčky už se nám po letech tak trochu zajídá a zajímavé informace jsou bohužel dávkovány řídce. Ale to nevadí, od toho tu jsme my, abychom vám připravili výcuc toho nejdůležitějšího. Tak pojďme na to!

Summer Game Fest začíná v 21:00 našeho času, článek budeme průběžně aktualizovat.