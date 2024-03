Jen měsíc od vydání se Suicide Squad prodává s 40% slevou

Zatímco v loňském roce vydavatelství Warner Bros. touto dobou nestíhalo počítat zisky z harrypotterovského RPG Hogwarts Legacy, které se pak stalo i nejprodávanější hrou roku, letos mají opačné starosti. Dlouhé roky očekávaná komiksová akce Suicide Squad: Kill the Justice League totiž propadla (viz naše recenze) a už je jisté, že nenaplní vysoké ambice tvůrců. Ti z ní chtěli mít tzv. live service hru, ke které se hráči budou vracet (a investovat peníze) ještě několik let.

Smutnou situaci nejlépe dokazuje rychlé zařazení do slevového koše, v digitálním obchodu Steam tak lze hru koupit se 40% slevou, tedy za cca 1000 Kč. Což je mimochodem podle nás stále až příliš moc, alespoň už ale nikdo nepředstírá, že má jít o tzv. AAAA titul, který stojí o deset eur víc, než bylo v herním průmyslu ještě nedávno normou.

Pád ceny jistě nějaké váhající hráče přesvědčí, otázkou ovšem je, jestli se tento krok nakonec proti vydavatelství neotočí. Ti, co už si totiž hru stihli koupit, se totiž v podobných případech cítí podvedeni a hru podrobují cílenému review bombingu (jak jsme například psali před pár lety o Shadow of the Tomb Raider).