Nestydatá kopie Fall Guys vydělává na mobilech miliony korun denně

Po dvou letech od prvního vydání jsou Fall Guys znovu na vrcholu popularity. Tento mírumilovný battle royale přešel na platební model free 2 play a i když zároveň zmizel ze Steamu, dokázal během pouhých dvou týdnů přilákat na 50 milionů hráčů.

Vývojáři ze studia Mediatonic mají nyní plné ruce práce udržet v provozu servery hry, kterým dává tento prudký nárůst hráčů pořádně zabrat. Není proto divu, že na výrobu speciální verze hry pro mobilní platformy aktuálně nemají příliš pomyšlení.

Vlevo Stumble Guys vpravo Fall Guys. Nebo je to naopak? Na první pohled jsou obě hry k nerozeznání.

Této situace bezostyšně využilo finské studio Kitka Games a s vydalo Stumble Guys, kteří od Fall Guys vypadají na první pohled prakticky nerozeznatelně a liší se jen v drobných detailech.

V herním průmyslu je naskakování na aktuální trendy samozřejmě běžné, míra „inspirace“ je ovšem v tomto případě až za hranicí dobrého vkusu. Kromě typicky barevné stylizace a nemotorných panáčků vývojáři okopírovali i uživatelské prostředí a většinu z jejích disciplín.

Stumble Guys vyšli již loni 7. října a to i na Steamu, hitem se ovšem stali až letos na mobilech. Na britském Appstore jsou aktuálně nejstahovanější aplikací, v Google Play patří do první desítky. Když někdo neznalý, kdo neví, že Fall Guys na mobilech nejsou, zadá v těchto obchodech jejich název do vyhledávače, objeví se tato kopie na prvním místě.

Podle analytické společnosti Appmagic jen během června vydělala hra 6,6 milionu dolarů, tedy zhruba 160 milionů korun, přičemž jen během třetího července přinesla autorům zhruba 9 milionů korun. To je docela slušné, na pouze pětičlenné studio bez vlastního nápadu, že?