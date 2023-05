Streameři bezelstně ukazují, jak hrají pirátskou verzi Street Fightera 6

Pirátství má zřejmě své nejlepší dny za sebou, dnes už totiž existuje mnoho pohodlnějších cest, jak se ke hrám nebo třeba filmům a hudbě dostat legálně. Na druhou stranu, kdo ho nikdy nevyzkoušel, že? Asi vás napadnou i vážnější provinění proti společenskému řádu a spousta lidí, kteří v mládí tahali z peer2peer sítí každou novinku, je dnes v produktivním věku a svými penězi staré hříchy pomalu smývají.

Street Fighter 6 přinese spoustu změn a hráči chtějí mít natrénováno dopředu.

Jenže pak je tu i úzká skupina těch, kteří nejenže porušují autorská práva vědomě dál, ale ještě tak činí s jistou hrdostí na to, jak dokázali vyzrát na kapitalismus, a ještě se s tím chlubí na internetu. A právě s takovými už došla trpělivost japonské společnosti Capcom, která po mnohaletém čekání již brzy vydá šestý díl kultovní bojovky Street Fighter (viz naše preview).

Ještě než došlo k nedávnému uvolnění demoverze, kterou si dnes může zdarma stáhnout každý, dostala hrstka vybraných hráčů možnost zúčastnit se speciální uzavřené bety. Ta běžela jen po omezené časové období a nabídla ochutnávku jen zlomku plánovaného obsahu. Cílem bety bylo dostat zpětnou vazbu od zkušených hráčů tak, aby hra mohla vyjít v co nejodladěnější podobě.

Jenže jak už to tak v podobných případech bývá, zdrojový kód se dostal ven a díky práci hackerských skupin si tuto verzi může při troše snahy zahrát každý, a to i bez onoho přísného časového zámku. Nepříjemná, nicméně jen stěží překvapivá událost, ostatně i to byl jeden z hlavních důvodů toho, proč Capcom neuvolnil v předstihu všechny plánované bojovníky, arény a herní módy.

Co už se ovšem dalo očekávat méně, je přístup, který část komunity vůči takto získanému obsahu přijala. Podle magazínu PC Gamer se někteří hráči nestyděli pochlubit cracknutou verzí hry na lokálních turnajích, minimálně v jednom případě pak někdo neváhal svůj průchod hrou rovnou sdílet s celým internetem přes streamovací platformu Twitch. A tak Capcom konečně zasáhl:

Vydal prohlášení, že každý, kdo bude přistižen při hraní nelegální verze, dostane automaticky stopku zúčastnit se oficiálního turnaje, což de facto znamená vyloučení z komunity. Profesionální scéna Street Fightera je možná menší než u přístupnějších her jako CS:GO, Dota 2 nebo League of Legends, o to větší prestiž však přináší. Někteří se kvůli ní dokonce ani neváhali přestěhovat do Japonska (viz náš starší článek).

Každopádně vzhledem k tomu, že do oficiálního vydání hry zbývají již jen týdny, jsou vydavatelé ze strany poctivých hráčů kritizováni za to, že měli zasáhnout daleko dřív.