Letošní ročník populárního festivalu pro fanoušky streamování TwitchCon bude jubilejní desátý a očekává se, že se ho zúčastní desítky tisíc lidí. Mezi nimi ovšem pravděpodobně nebudou jedny z největších hvězd této platformy, tvůrkyně vystupující pod přezdívkami Pokimane, QTCinderella a Valkyrae. Důvodem jejich absence je prý starost o vlastní bezpečí, prozradily během společného vysílání, čímž na scéně vyvolaly pořádný rozruch.
Setkávání s fanoušky je už z principu rizikové, v poslední době se situace ještě více vyhrotila. Je to pár týdnů, co byl během své přednášky zastřelen politický aktivista Charlie Kirk, streamerky ovšem ještě více vyděsil osud teprve dvaadvacetileté japonské streamerky Airi Sato. Tu letos v březnu více než třiceti bodnými ranami usmrtil její zhrzený obdivovatel na ulici v Tokiu, přímo během streamu, který v tu chvíli živě sledovalo přes šest tisíc lidí. Pravdou je, že z internetových bavičů jsou dnes regulérní celebrity, které mají po celém světě tolik fanoušků, že by byl zázrak, kdyby mezi nimi nebylo i pár vyšinutých bláznů.
Ředitel streamovací platformy Twitch Dan Clancy, který je za pořádní akce zodpovědný, se jejich slova snažil bagatelizovat a všechny potenciální návštěvníky uklidnit. „Chtěl bych jasně říct, že téma bezpečnosti bereme na našich akcích extrémně vážně,“ slíbil s tím, že všechna opatření neustále vylepšují a zpřísňují.
Podle další streamerské hvězdy Asmongolda jde ovšem jen o bezobsažné žvanění. Připomíná loňský incident, kdy jednomu z jeho kolegů začal fanoušek olizovat bradavku, aniž by proti němu někdo zasáhl. „Kdybych byl ženou, nikdy bych na TwitchCon nejel,“ naťukal proto „streamer špinavec“ na svůj profil na sociální síti X.
Kolik lidí si jeho rady vezme k srdci se dozvíme až o víkendu od 17. do 19. října, kdy se v americkém San Diegu TwitchCon odehraje. Snad bez větších skandálů.