Co kameruješ? Populární streamerku napadli během vysílání

Nová doba si žádá nové druhy zábavy. Těžko se divit mladým lidem, že už nechtějí pravidelně od osmi večer pasivně sledovat v televizi další zombie survival vystoupení Heleny Vondráčkové. Teď frčí streameři, kteří se svými fanoušky komunikují napřímo, nejen skrz nic neříkající prohlášení PR specialistů, zatímco se schovávají v backstagích za zády neprostupné ochranky.

Hvězdy jako Ninja nebo Amouranth královsky zbohatly na tom, že se svým publikem komunikovaly živě během vysílání. Ani to už však nestačí a ty největší hvězdy dneška jako KayCenat či IShowSpeed (viz náš článek) už se s fanoušky setkávají i naživo, a tak je nechají podílet se na obsahu.

Agresor patrně ani netušil, kdo Jinitty je.

Že takový osobní přístup skýtá i nemalou porci rizika, je nabíledni. Přesvědčil se o tom například IShowSpeed, který byl nedávno vystavený rasistickému útoku. Jack Doherty zase přímo během natáčení „rozstřelil“ McLarena za čtyři a půl milionu. A své o tom nově ví i korejská streamerka Yoo Yoon-jin aka Jinnytty.

Členka e-sportové organizace TSM, která se proslavila hraním virtuálních kartiček Hearthstone, navštívila počátkem května exotickou – aspoň pro ni – Francii. A i když se jí tam po drtivou většinu pobytu velmi líbilo, nakonec na zemi galského kohouta bude vzpomínat s jistou pachutí. Přímo během streamu z města Toulouse totiž byla fyzicky napadena kolemjedoucím „domorodcem“. Nikdo ji přitom nemůže nařknout z toho, že by snad situaci vyprovokovala.

Incident se stal v šesté hodině nepřetržitého vysílání, kdy si zrovna pochvalovala slušné vychování místních řidičů taxi služeb. Znenadání ovšem u ní zastavil svoji elektrickou koloběžku neznámý mladík a se slovy „Co to tu natáčíš, ty špinavá čubko? Vypadni odsud,“ jí kopl do ruky držící telefon.

Jinnytty se naštěstí nic nestalo, evidentně otřesená jen vysílající ujistila, že se nachází ve veřejném prostoru a tak si nijak nehlídala, co se odehrává za jejími zády.

„Copak necháme tohoto idiota před zraky tisíců lidí na celém světě bez trestu?“ apelovali na ni fanoušci, aby šla na policii podat trestní oznámení, Jinnytty to ale nakonec odmítla s vysvětlením, že už by jí to nijak nepomohlo.

Na sociálních sítích se jí aspoň zastal místostarosta Toulouse Emilion Esnault. „Spravedlnost musí být neústupná, aby se s touto beztrestností skoncovalo,“ zafilozofoval si představitel města, které je oproti Paříži nebo přístavní Marseille stále považováno za bezpečné.

Emilion Esnault @EmilionEsnault Plein soutien à Jinnytty, streameuse insultée et agressée en plein live à Toulouse.

Comme trop de Toulousains, elle a subi des comportements inadmissibles. La justice doit être ferme pour en finir avec cette impunité.



https://t.co/6r4N7iFlLw oblíbit odpovědět

Podobným útokům se zcela zabránit nedá, dokud ale nezačne téct skutečná krev, streameři je paradoxně budou vítat. O Jinnytty se totiž nyní píše po celém světě a počet jejích odběratelů na sociálních sítích prudce vzrostl.