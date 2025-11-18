Pokimane, vlastním jménem Imane Anys, je dlouhodobě nejsledovanější streamerka na platformě Twitch – aktuálně ji sleduje 9,4 milionu lidí. Vysílat zde začala v roce 2013 oblíbenou hru League of Legends. Poslední dobou se však víc zaměřuje na životní styl a vlogy z cestování.
Pokimane je za svoji letitou kariéru zvyklá na různé všetečné a vlezlé otázky, aktuálně reagovala na kritiky, kteří ji obtěžují kvůli věku a dětem. Prý když už jí táhne na 35, měla by uvažovat o dětech. Pokimane je přitom 29, třicítku oslaví až příští rok.
„Lidé se mě ptají, proč ještě nemám děti, a podobné věci. Někdo prohlásil, že mi ‚táhne na 35“. To je ještě šest let! Přijde mi to opravdu divné, protože si nemyslím, že je problém, když někdo nechce děti. Ale já vlastně děti chci,“ poznamenala.
„Dobře, co třeba tohle: Znáte výraz ‚pocket watching‘? Když věnujete přílišnou pozornost tomu, za co někdo jiný utrácí svoje peníze? Je to něco jako sledování cizí dělohy. Nebo vagíny. Proč vás zajímá, jestli mám v děloze dítě?“ reagovala a pak se zeptala, zda by si dotyční raději neměli najít partnerku a starat se o její dělohu.
