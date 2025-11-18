Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Ondřej Zach
Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.
Pokimane

Pokimane | foto: Pokimane

Pokimane
Pokimane
Pokimane
Pokimane
52 fotografií

Pokimane, vlastním jménem Imane Anys, je dlouhodobě nejsledovanější streamerka na platformě Twitch – aktuálně ji sleduje 9,4 milionu lidí. Vysílat zde začala v roce 2013 oblíbenou hru League of Legends. Poslední dobou se však víc zaměřuje na životní styl a vlogy z cestování.

Pokimane je za svoji letitou kariéru zvyklá na různé všetečné a vlezlé otázky, aktuálně reagovala na kritiky, kteří ji obtěžují kvůli věku a dětem. Prý když už jí táhne na 35, měla by uvažovat o dětech. Pokimane je přitom 29, třicítku oslaví až příští rok.

Pokimane
Pokimane

„Lidé se mě ptají, proč ještě nemám děti, a podobné věci. Někdo prohlásil, že mi ‚táhne na 35“. To je ještě šest let! Přijde mi to opravdu divné, protože si nemyslím, že je problém, když někdo nechce děti. Ale já vlastně děti chci,“ poznamenala.

„Dobře, co třeba tohle: Znáte výraz ‚pocket watching‘? Když věnujete přílišnou pozornost tomu, za co někdo jiný utrácí svoje peníze? Je to něco jako sledování cizí dělohy. Nebo vagíny. Proč vás zajímá, jestli mám v děloze dítě?“ reagovala a pak se zeptala, zda by si dotyční raději neměli najít partnerku a starat se o její dělohu.

Proč online hry nevyhrávají ocenění? Streamer to za názor pořádně schytal
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

Sexuální napadení je ze hry, hodnotí právník incident s Emiru na TwitchConu

Emiru

K říjnovému napadení streamerky Emiru na komunitní akci TwitchCon se vyjádřil také právník, podle nějž nelze útok podle kalifornského práva kvalifikovat jako sexuální napadení.

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

Proč online hry nevyhrávají ocenění? Streamer to za názor pořádně schytal

Populární herní streamer Michael Grzesiek aka Shroud

Streamer vystupující pod pseudonymem Shroud vyzval své fanoušky, aby na blížícím se předávání videoherních ocenění hlasovali pro multiplayerové Arc Raiders. Za názor, že singleplayerové hry mají...

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

18. listopadu 2025 0

Strašlivá smrt jeskyňáře děsí internet už 16 let, teď se podle ní chystá hra

Cave Crave

Od tragické smrti amatérského jeskyňáře Johna Edwardse Jonese uběhlo už 16 let, ale jeho hodiny dlouhé umírání bez naděje na záchranu děsí internetové publikum dodnes. V chystané hře Cave Crave si...

17. listopadu 2025 13

Tajemná sídla i nevídaná brutalita. Tyto retro hororové hry nám nedaly spát

Premium
Clock Tower

Horory jsou nejen ve videoherní branži specifickým žánrem. Jejich alfou a omegou by mělo být umět (ne svou kvalitou) vyděsit hráče, ne vždy se to však daří. Naštěstí se objevila slušná řádka...

17. listopadu 2025 0

Tamagoči pro dospělé. Muž musí u soudu vysvětlovat distribuci ujeté videohry

Dorei to no Seikatsu

Čtyřiadvacetiletý Nor byl obviněn z distribuce ilegální pornografie. Mimo jiné nabízel ke stažení neoficiálně přeloženou japonskou videohru Dorei to no Seikatsu, ve které je hráčovým úkolem vychovat...

16. listopadu 2025 25

RECENZE: Anno 117: Pax Romana je povedená strategie z období Římské říše

80 %
Anno 117: Pax Romana

Série Anno už je nesmrtelná klasika, která tu je s námi od roku 1998. V Pax Romana se podíváme do období takzvaného Augustova míru. Budeme rozšiřovat mocnou a vše dosahující římskou říši, která se má...

PC
15. listopadu 2025 2

Tvůrci očekávaného Tomb Raidera opět propouštějí, letos už potřetí

Rise of the Tomb Raider

Studio Crystal Dynamics, které známe zejména díky dobrodružným hrám Tomb Raider, opět propouští. Důvodem mají být neustále změny v herním průmyslu.

14. listopadu 2025  15:38 0

Boj o titul hry roku bude těsný. Horkých kandidátů je celá řada

Kingdom Come: Deliverance 2

Blíží se konec roku a s ním i vybírání předních kandidátů na titul hry roku. Ačkoliv ceremonií je vícero a výsledky se mohou lišit, seznam kandidátů na titul je opravdu početný. Vybíráme ty nejlépe...

14. listopadu 2025 21

Česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2 slaví další prodejní milník

Kingdom Come: Deliverance 2

Prodeje vynikající české hry Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru, právě překonaly další milník.

13. listopadu 2025  11:03 8

První ukázka z očekávaného animáku Super Mario galaktický film má akci i vtip

Super Mario galaktický film

Společnosti Nintendo a Illumination zveřejnily vůbec první ukázku z připravovaného animáku The Super Mario Galaxy Movie, který do českých kin zamíří pod názvem Super Mario galaktický film.

13. listopadu 2025  9:49 0

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Steam Machine

Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam...

13. listopadu 2025 60

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Arc Raiders si připisují nejúspěšnější start v 30leté historii vydavatele

Arc Raiders

O nenadálém úspěchu postapokalyptické střílečky Arc Raiders píšeme už poněkolikáté. Hra si totiž připisuje různé rekordy – a další se týká přímo vydavatelství Nexon, které funguje od roku 1994.

13. listopadu 2025 0

Arc Raiders

Arc Raiders

vydáno 12. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.