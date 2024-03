Streamerka se identifikuje jako pes, štěká, čůrá venku a spí v pelíšku

Nejpopulárnější streamovací platformu Twitch si alespoň jednou měsíčně zapne více než 200 milionů uživatelů. O jejich zábavu se stará více než 8,5 milionu „bavičů“ sdílejících vlastní tvorbu, která se už ovšem dávno netýká jen hraní počítačových her, kvůli nimž Twitch původně vznikl.

Streamerka Meow Dalyn má ráda, když ji její „psovodi“ hází aport. Protože pak prý dostává odměny.

Nalézt tam lze mnoho podnětného obsahu z oblasti gastronomie, umění nebo třeba sportu, zároveň je to ovšem místo, kde si vnadné dívčiny nechávají u nafukovacího bazénku promítat střílečku Fortnite na své pozadí (viz náš článek).

Vždy, když se dostaví pocit, že už jsme viděli vše, Twitch nás dokáže vyvést z omylu. Naposledy se to povedlo streamerce vystupující pod přezdívkou Meow Dalyn, která se identifikuje jako pes.

Sice ve svých streamech dokáže mluvit hodiny v kuse a dokonce i pohotově odpovídat na položené otázky, jinak ovšem napodobuje psí chování, jak jen to jde. Olizuje si „packy,“ válí se v pelíšku, nosí náhubek nebo třeba chodí vykonávat potřebu ven (zároveň ale přiznává, že když počasí nepřeje, zvládne to i na klasickém WC).

Ale proč ne? Spousta bigotních hlupáků se zase na internetu snaží vzbudit dojem, že jsou tolerantní a všemu rozumí.

Pro konzervativní Středoevropany to může vypadat jako pořádný úlet, většina pravidelných uživatelů internetu nad tím ovšem nejspíše jen pokrčí rameny, protože už patrně viděli i divnější věci. Hraní si na zvířata je navíc vcelku oblíbeným druhem fetišismu, který má dokonce své obsáhle heslo na Wikipedii, takže pokud mezi všemi zúčastněnými panuje konsenzus, asi by ani nestálo za to do tohoto tématu více zabrušovat. Co je ovšem na Meow Daly zajímavé, je její snaha přesvědčit okolí, že svůj „role-playing“ nevnímá ryze sexuálně.

V podcastu Whatever totiž prozradila, že se jako pes toužila prezentovat celý svůj život, už jako dítě si prý na dětském hřišti hrála na vlka. Nemá účet na OnlyFans ani žádném pornografickém webu, jde prý jednoduše o její životní styl. „Někdo si hrál na tatínka, někdo na maminku, já vždy chtěla být psem,“ vysvětlila až překvapivě chápavému publiku svůj životní postoj.

Trochu zamotané to začalo být ve chvíli, kdy se jí moderátor zeptal na to, jakou rasou psa se cítí být. Meow Dalyn odpověděla, že je růžovým dalmatinem (asi nemusíme zdůrazňovat, že takové psí plemeno oficiálně neexistuje, že?), ve skříni má však prý bohatou zásobu dekorativních uší a ocásků, aby mohla představovat jakoukoliv psí rasu se jí zrovna líbí.

A proč že se jmenuje Meow (anglicky mňau, pozn. red.), když se cítí jako pes? Jde prý o stejnou nadsázku, jako když někteří lidé pojmenovávají své malé čivavy drsňáckými jmény jako Herkules nebo Rocky. Reportérům australské ranní show The Kyle and Jackie O Show pak dále prozradila i to, že nemá partnery, ale psovody (handlers) a že je jí úplně jedno, co si o ní lidé myslí, protože se většinou dokáže do své role absolutně ponořit. Na otázku jestli souloží jen v pozici „na pejska“ ale už jen významně zaštěkala.

kyleandjackieo We had so many questions… #KJshow oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jakkoliv to může vypadat bizarně, Meow není první internetovou „celebritou,“ která si hraje na psa. A rozhodně není tou nejpřesvědčivější.

Tento titul si bezesporu vysloužil Japonec, vystupující pod jednoduchou přezdívkou Toco. Tomu se podařilo přes server OnlyFans vybrat přes 300 tisíc korun na realisticky vypadající kostým kolie, se kterým teď na ulicích znervózňuje ostatní zvířata, která se identifikují jako psi.