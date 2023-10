Oholil si hlavu za peníze, pak je musel vrátit. Streameři řeší reklamace

Starší generace to sice nelibě nesou, ale i tak banální činností, jako je hraní počítačových her před kamerou, si lze dnes slušně vydělávat. Samozřejmě ne každý streamer se stane internetovou celebritou vydělávající miliony dolarů, jako se to daří těm největším hvězdám dneška (viz náš článek), ale díky systému tzv. donates (jakýchsi dýšek), které diváci svým oblíbencům posílají, se dá slušně přivydělat.

Většinou se takto přesunují částky v hodnotách desítek korun, horní hranice ale v podstatě neexistuje a tak jsme občasnými svědky i darů v daleko vyšších řádech. Že mají streameři z takovýchto nečekaných finančních injekcí velkou radost, asi netřeba připomínat, v poslední době jim ale mrzne úsměv na rtech. Při splnění jistých podmínek je totiž možné nechat si zaslané peníze vrátit a tak najednou šťastlivec, který nečekanou odměnu hned „oslavil“ nějakým dražším nákupem, s překvapením zjišťuje, že stav jeho bankovní konta je rázem v červených číslech. Tak se to přesně stalo mladému Josiahu Limovi, vystupujícímu na internetu pod přezdívkou CoconutB.

Tomu během streamu přistálo na účtu dokonce 27 500 dolarů, tedy bratru 675 tisíc korun, jenže později byla platba refundována. Jelikož se CoconutB evidentně nežinýroval s penězi dále nakládat, tak se zůstatek na jeho Paypal účtu propadl do ztráty deset tisíc dolarů. Což samozřejmě nepotěší.

Jak je něco takového možné? Nejčastěji je to kvůli neoprávněnému použití (často kradené) kreditní karty, v případě tzv. paypalových byznys účtů jde ale do nějakého časového období refundovat prakticky bez následků.

Nejde proto o nijak ojedinělý případ. Ostatně sám CoconutB tvrdí, že si tím dřív nebo později projde každý streamer. Takový dvacetiletý Lacy se 120 tisíci sledujících diváků by mohl vyprávět. Se svým publikem se vsadil, že pokud se mu podaří vybrat určitou částku, oholí si hlavu. A to nejen vlasy, ale i řasy. Svému slibu skutečně dostál, jenže největší dar v hodnotě 7 500 dolarů, zhruba 60 tisíc korun, z jeho účtu zase obratem zmizel.

