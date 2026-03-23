Je ještě kam klesat? Streameři se nechávají mučit a ponižovat za peníze

Honza Srp
Než byl jeho profil pozastaven, nechal se francouzský streamer Erby po tři dny natáčet, jak se polonahý převaluje zavřený v kleci pro psy. Za pár drobných ho pak sledující mohli ještě dál polévat studenou vodou nebo ho nutit konzumovat pálivé papričky. Není přitom zdaleka jediný, kdo si na internetu vydělává prodejem své důstojnosti.
Streamer Erby

Streamer Erby | foto: Twitch/Clix

Streamerka Meow Dalyn se identifikuje jako pes
Šestačtyřicetiletý Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel loni prakticky v přímém přenosu. Stalo se tak během spánku, pravděpodobně vlivem vyčerpání z víc než 280 hodin dlouhého vysílání, během nějž se kamera nevypínala.

Jestli byl Jean Pormanove šikanován, nebo šlo o dohodnutou performanci, rozhodne soud. Nedůstojné to ale bylo v každém případě.

Nešlo ovšem o standardní hraní videoher, jak od něj byli diváci po většinu kariéry zvyklí, ale pro pobavení svých diváků se tentokrát nechal ponižovat svými kolegy. V jednom z klipů ho třeba mlátí s navlečenými boxerskými rukavicemi, v dalším do něj střílí z paintballové zbraně. Pormanove k jejich pobavení křičí bolestí (o kauze jsme psali tady). Jestli šlo o skutečnou šikanu, nebo jen připravenou show, která měla nalákat víc diváků (a tak zvýšit příjmy z reklamy), bude rozhodovat soud. Nebude to však mít jednoduché. Těch případů, kdy lidé obětují vlastní důstojnost za pár kliků navíc, je na internetu spoustu.

Mučení kapkami vody bylo obávanou výslechovou metodou. Streamer Isidore ho podstoupil dobrovolně za pár drobných.

A nemusíme hned načínat téma Only Fans. Například takový Isidore si vytvořil zařízení na nechvalně proslulé mučení kapkami vody, spočívající v dlouhodobém, monotónním dopadání kapek na jedno místo hlavy. Sledující pak mohli například zvyšovat frekvenci kapání nebo množství vody.

Nyní sociálními sítěmi hýbe případ Francouze Erbyho, který se zavřel do psí klece a chtěl tam zůstat tak dlouho, dokud mu diváci budou posílat peníze. Za tři dolary jste mu tam mohli na tři minuty zhasnout, za deset dolarů si na jazyk kápl extrémně pálivou omáčku, kdo zaplatil dvojnásobek dostal možnost ho polít studenou vodou, a když jste se plácli přes kapsu a přihodili ještě stovku navíc, steamer si klekl do pozice „na pejska“.

Celá tato nedůstojná anabáze se vlekla po tři dny, než zasáhli správci streamovací platformy Twitch a obskurní podívanou vypnuli. Za tu dobu si Erby stihl vydělat 1 540 dolarů (zhruba 33 tisíc korun), což mu asi pomůže zaplatit příští nájem (podle internetové stránky Unilad mu hrozilo na konci měsíce vystěhování), ovšem zas to není tolik, aby nemusel trpět výčitkami. Navíc to nemůže v dohledné době opakovat, trest za opakované porušení podmínek by příště byl daleko větší než jen jednodenní ban, který musel vydržet teď.

Pokud si tedy chce nadále vydělávat jako pes, bude na to muset jít sofistikovaněji. Za vzor mu může být třeba streamerka Meow Dalyn,která se do své role natolik vžila, že si během vysílání olizuje „packy“, válí se v pelíšku, nosí náhubek nebo třeba chodí vykonávat potřebu ven (psali jsme tady).

Každopádně je evidentní, že takto na odiv dávané sebepohrdání spoustu lidí láká sledovat, takže se s ním budeme určitě i setkávat nadále. Znáte to: kde je poptávka, tam je nabídka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.