Streameři na Twitchi hrají bez zvuku, protestují tak proti novným pravidlům

Ač to mnohým lidem přijde nepochopitelné, spousta lidí dnes před hraním videoher dává přednost sledování, jak hraje někdo jiný. Streamování je poměrně novým zábavním oborem, který dosud nemá pevně vytyčená pravidla, každým dnem však nabírá na důležitosti a točí se v něm obrovské peníze (viz náš článek). Aktuálně tak probíhá boj o to, kdo si z nich utrhne největší díl.



Problém s DMCA se zdaleka netýká jen hudebních her.

I když ze samotného streamování nemají vývojáři her ani korunu, tvůrci videí jim většinou nevadí. Jde pro ně totiž o dobrou reklamu. Jinak na to ovšem koukají správci autorských práv hudebníků, jejichž práce bývá ve hrách často používaná. Nejpopulárnější streamovací platforma Twitch proto všechny své uživatele obeslala s informačním e-mailem, v němž je varuje, že na základě amerického autorského práva DMCA (Digital Millenium Copyright Act) musí ze svých kanálů odstranit veškerý materiál, který obsahuje nějakou licencovanou hudbu. Pokud tak neučiní, hrozí, že budou zablokováni.

Tato zpráva vyvolala mezi streamery zděšení, hrozilo totiž, že prakticky přes noc přijdou o výsledky své mnohaleté práce. Nejde ani tak o to, že by někteří nějaké skladby úmyslně pouštěli, spíš že hudba použitá ve hrách má přesně daná pravidla používání. Ano, moderní hry jako třeba chystaný Cyberpunk 2077 obsahují už přímo v menu položku pro streamery, která automaticky blokuje veškerý obsah, s kterým by mohly být potíže, to je ale zatím výjimka. Vzhledem k obrovskému množství obsahu není možné ručně projíždět veškeré uplynulé streamy a závadný obsah nějak blokovat, automatické nástroje jsou pak neúprosně přesné.

Tvůrci videí za vzniklou situaci viní především samotný Twitch, který prý tuto problematiku dlouhodobě neřešil a jeho výklad pravidel je nejasný. Navíc dal uživatelům jen krátký čas na to, aby se s problémem sami vypořádali. Internet tak zaplnila videa, ve kterých se naštvaní či zklamaní streameři snaží svým divákům vysvětlit, co je čeká. Někteří ale zvolili mnohem zábavnější formu protestu.

Aby ukázali absurditu celé kauzy, rozhodli se raději ve svých videích herní zvuky úplně vypnout. Výsledkem jsou pak poměrně vtipné scény, jako například tady kytaristy vystupujícího pod přezdívkou Chainbrain, který si ve hře Rocksmith zahrál metalovou Reign Of Darkness od Thy Art Is Murder pěkně potichu.

I took the advice Twitch gave and muted my Rocksmith game audio



Sounds pretty good I think! You also get a more realistic sweaty metalhead experience! pic.twitter.com/74iAmdNHK5 — Chainbrain (@xChainbrain) November 12, 2020

Ani slavný Song 2 od Blur není bez zvuku žádná extra pecka, že?

So I took Twitch's advice and muted the game audio!



No DMCA Strikes for me! pic.twitter.com/VC6f2KPFxU — JayCaulls (@JayCaulls) November 12, 2020

Někteří však šli ještě dál a chybějící herní zvuky nahradili vlastní tvorbou. Kvůli tomu pak spíše připomínají beatboxery než herní streamery.

Twitch said "mute all in-game audio" and I said "bet" pic.twitter.com/4B3sN5ofRc — Jambo All The Way  (@PlayWithJambo) November 13, 2020

Dr. Lupo se zase rozhodl spoléhat na své rychlé reflexy a potenciálně závadný obsah prostě rychle vypnout.

DrLupo @DrLupo working on my DMCA reflexes... https://t.co/RIwCoC6bWv oblíbit odpovědět

Samotný Twitch problém přiznává a chce svým uživatelům nabídnout co nejlepší řešení. Jak to ale nakonec dopadne, je ve hvězdách.