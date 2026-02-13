Známého herního streamera xQc vyzpovídal formou dvacetibodového dotazníku server Dexerto. Řeč se podle očekávání stočila i k penězům, respektive k tomu, kolik si nejvíc vydělal za jeden stream.
Z reklam to bylo 50 tisíc dolarů za den, z propagace hazardních her 15 milionů dolarů za den a největší spolupráci uzavřel s Activisionem při propagaci válečné akce Call of Duty: Warzone. Za dvanáctihodinový stream inkasoval milion dolarů, tedy něco přes dvacet milionů korun.
Lengyel přitom zpočátku nabídky Activisionu ignoroval. „Celou sezonu jsem neodpovídal na jejich žádosti. Nakonec mi řekli: ‚Hele, kámo, dáme ti zbytek rozpočtu, nebo co bude třeba.‘ A já jsem řekl jo, udělám to.“
„Řekli mi: ‚No, měl bys hrát jednou nebo dvakrát za dva týdny, ale pokud chceš, můžeš to zvládnout za jeden den.‘ Hrál jsem asi 12 hodin. A vydělal jsem rovný milion dolarů. Byl to největší sponzorský příspěvek, jaký jsem, kdy dostal.“
Félix Lengyel je jedním z nejznámějších streamerů současnosti. Začínal jako profesionální hráč týmové střílečky Overwatch, po několika letech v e-sportu přešel plně na streamování. Nejaktivnější je na platformě Kick. Call of Duty: Warzone je free 2 play battle royale pro 150 hráčů.