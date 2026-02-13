Streamer vydělal pohádkové peníze za pouhých dvanáct hodin práce

Ondřej Zach
Že si ti nejznámější streameři a influenceři přijdou na pěkné peníze, není žádným tajemstvím. Přesto vás možné překvapí, kolik si za jeden dlouhý stream vydělal xQc, vlastním jménem Félix Lengyel.
Streamer Félix Lengyel aka xQc

Streamer Félix Lengyel aka xQc | foto: sociální sítě @xQC

Známého herního streamera xQc vyzpovídal formou dvacetibodového dotazníku server Dexerto. Řeč se podle očekávání stočila i k penězům, respektive k tomu, kolik si nejvíc vydělal za jeden stream.

Z reklam to bylo 50 tisíc dolarů za den, z propagace hazardních her 15 milionů dolarů za den a největší spolupráci uzavřel s Activisionem při propagaci válečné akce Call of Duty: Warzone. Za dvanáctihodinový stream inkasoval milion dolarů, tedy něco přes dvacet milionů korun.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone

Lengyel přitom zpočátku nabídky Activisionu ignoroval. „Celou sezonu jsem neodpovídal na jejich žádosti. Nakonec mi řekli: ‚Hele, kámo, dáme ti zbytek rozpočtu, nebo co bude třeba.‘ A já jsem řekl jo, udělám to.“

„Řekli mi: ‚No, měl bys hrát jednou nebo dvakrát za dva týdny, ale pokud chceš, můžeš to zvládnout za jeden den.‘ Hrál jsem asi 12 hodin. A vydělal jsem rovný milion dolarů. Byl to největší sponzorský příspěvek, jaký jsem, kdy dostal.“

Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Félix Lengyel je jedním z nejznámějších streamerů současnosti. Začínal jako profesionální hráč týmové střílečky Overwatch, po několika letech v e-sportu přešel plně na streamování. Nejaktivnější je na platformě Kick. Call of Duty: Warzone je free 2 play battle royale pro 150 hráčů.

3 příspěvky

