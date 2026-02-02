Vydělává méně než životní minimum, přesto streamer neuvažuje o jiné práci

Z některých herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity, které se koupají v penězích a jejich soukromý život zaměstnává bulvár. Jenže to je jen pomyslný vrchol ledovce, na každého Jacka Dohertyho a Nicka Fosca připadá dlouhá fronta takových, kteří streamováním tráví většinu produktivního času a vydělávají sotva na přežití. A někdy ani to ne.
Jason Sheldon Zimmerman je pod přezdívkou Mew2King (někdy zkráceně také jako M2K) je jedním z „pětice bohů“ (vážně se jim tak někdy přezdívalo) animované mlátičky Super Smash Bros. Jeho pečlivý analytický styl podpořený tisíci hodin tréninku, během kterých k dokonalosti vypiloval načasování a obranu svých oblíbených postaviček, mu zajistili bezpočet úspěchů na těch nejprestižnějších turnajích. I když jste třeba o samotné hře nikdy neslyšeli, možná jeho tvář znáte - jeho vyjevený výraz poté, co se ho náhodná dívka po porážce ve finále jednoho z turnajů, pokusila uchlácholit polibkem na tvář, se stal slavným internetovým memem.
Každopádně být dobrý ve videohře je jedna věc, vydělávat peníze druhá. A v té druhé už M2K tak úspěšný není. Během rozhovoru se streamerským kolegou prozradil, že mu jeho vysílání na Youtube vydělává jen pouhé dva dolary na hodinu, což je nějakých 40 Kč. Minimální hodinová mzda v USA je přitom téměř čtyřikrát větší. Jason ovšem ani neuvažuje o tom, že by svůj čas věnoval něčemu jinému, chce i nadále dělat to, co ho baví.
Za dřívější úspěšné působení na herních turnajích si sice něco vydělal, Super Smash Bros pak i za peníze koučuje a kromě toho vysílá i na jiných kanálech, celkově ale přiznává, že vydělává málo. Mnozí fanoušci mu tak doporučujá, že by si měl k vysílá najít i nějakou dlouhodobě udržitelnou práci, o tom však zatím nechce ani slyšet. Ale kdo ví, třeba mu toto přiznání nažene spoustu nových fanoušků.
Mew2King reveals that he makes less than minimum wage while streaming.
"Hbox told me recently that I should consider getting a minimum wage job. I told him that I make $2 an hour with 20-30 viewers with high ads."
Follow: @FoxNewsSSB pic.twitter.com/1xcP0xmYkZ