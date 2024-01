Udržet se v žebříčku nejlepších je náročné, hráč usnul přímo během streamu

Asi už to někdy zažil každý. Absolutně se ponoříte do hry a i když víte, že toho budete druhý den litovat, nedokážete se od ní odtrhnout. Dříve nebo později ovšem tělo vyhlásí stopku a klimbající hlava a neustálé zívání vás nakonec naštěstí přeci jen donutí jít spát.

Jednu dobu nejlepší hráč světa v nové střílečce The Finals Kyle Julian, vystupující na internetu pod přezdívkou KJewls, ovšem přirozené touze těla po odpočinku vzdoroval tak dlouho, až usnul přímo během svého online streamu se sluchátky na hlavě. A to tak tvrdě, že se ho nepodařilo probudit ani jeho přátelům, kteří se ho snažili dovolat skrze mobilní telefon i herní hlasovou aplikaci.

The #1 ranked player for The Finals fell asleep live on stream while defending his spot



His boys had to try and wake him 😂 pic.twitter.com/DbuSrHXxw2