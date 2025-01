Neměl jsem tolik lítat soukromými tryskáči, lituje bohatý streamer

Streamer Tyler Blevins, známý (nejen) hernímu světu pod přezdívkou Ninja má ve svých třiatřiceti letech už vyděláno dostatek na to, aby nemusel do konce života hnout ani prstem. I tak ovšem lituje peněz, které utratil za cestování soukromými letadly. Úspora času podle něj jednoduše nedokázala obhájit výši částek, které za to utratil.