Podívejte, jaké to je ztratit během pár sekund jedenáct let postupu hrou

Minecraft je sice především virtuální stavebnice, ze které se dají vybudovat neuvěřitelné věci (viz obrovské fanouškovské projekty, které do kostičkované podoby převádí například Tolkienovu Středozem nebo české RPG Kingdom Come), zároveň však nabízí i tradiční boj proti nepřátelům. Lidé, kteří mají rádi výzvy, si pak zapínají i tzv. Hardcore mód, kde v případě smrti neexistuje šance na vzkříšení a veškerý dosažený postup je nadobro ztracen.

Zbytečná smrt paradoxně streamerovi přinesla mnoho nových sledujících.

Ti nejšikovnější ovšem takto dokážou přežívat dlouhé měsíce až roky. Jakmile se jim podaří dosáhnout jisté úrovně a vybavení, najde se jen málo toho, co by jejich život ohrozilo. Na druhou stranu každý občas někdy udělá chybu, a tak býváme občas v přímém přenosu svědky emočně vypjatých situací. Nedávno jsme vám psali o člověku, jehož pětiletý virtuální život díky souhře náhod ukončilo hořící zombie dítě (viz náš článek), dnes však máme příběh ještě o něco smutnější. Streamer btecbill_ na jeden život hrál už celkem 4 317 dnů, což je více než 11 let, a co hůř, jeho smrt byla zcela zbytečná a dalo se jí snadno vyhnout.

Během posledního vysílání zatoužil pochlubit se dosud nahromaděným vybavením. Pro pobavení diváků si pak sundal i brnění, pod nímž nosí slavné Boratovy zelené plavky (tzv. mankini). Jenže když pak svého avatara zase „oblékal“ udělal osudovou chybu a místo zbroje zajišťující létání se vybavil vzhledově podobným, nicméně nekouzelným brněním z Netheritu. Svoji chybu si pak uvědomil až ve chvíli, kdy se bezstarostně vrhl z útesu, aby se divákům pochlubil svojí vznikající stavbou .

Nutno říct, že konec historického rekordu vzal celkem v poklidu a na rozdíl od spousty youtuberů, kteří staví na odiv své expresivně vyjádřené emoce, se neuchýlil ke křiku ani pláči. Přesto je na něm zklamání jasně patrné.

Btecbill_ chtěl prý paradoxně se svým virtuálním životem „brzy“ skončit, jeho cílem bylo dosáhnout 4 500 dnů, což by vycházelo zhruba na letní prázdniny příštího roku.