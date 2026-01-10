Pravdou je, že jen málokterý streamer dosáhl slávy díky své inteligenci a projevované empatii, v divokém prostředí sociálních sítích se dnes klade důraz na úplně jiné hodnoty. I s tímto vědomím mě ovšem nepřestává udivovat popularita streamera Lacyho, který svojí na odiv dávanou arogancí a odstřižením od reality dokáže většinu „obyčejných lidí“ maximálně tak znechutit.
Občanským jménem Nicholas Fosco se do širšího povědomí dostal poprvé koncem roku 2023, protože své vysílání ze střílečky Fortnite přesunul až do hlubokých ranních hodin a tak dokonale využil času, kdy už jeho slavnější konkurenti dávno spali. My jsme ho na Bonuswebu poprvé zaregistrovali, když si za 2 500 dolarů (tehdy cca 60 tisíc korun) před kamerou ohoIil hlavu i s obočím a poté musel peníze vrátit odesílateli.
Lacy se naučil oslovovat publikum sociální sítě TikTok, pročež ho angažoval e-sportový tým Faze a jeho kariéra se rozjela na plné obrátky. Díky příjmům z reklamy, ale i přímo od diváků, kterým jeho specifický projev z nějakého důvodu imponuje, už tak mohl ve dvaadvaceti letech „flexit“ na Instagramu s vlastním Lamborghini. Budiž mu samozřejmě přáno, byť tedy poměr „obdržených koláčů“ versus množství vykonané práce mi v tomto případě přijde až absurdně štědrý. Zdá se navíc, že takovýto úspěch byl pro člověka jeho charakteru snad až příliš rychlý a Lacy se tak svým vrstevníkům a fanouškům pořádně vzdálil.
Třeba před dvěma lety se svým diváky snažil přesvědčit, že jeho práce je náročnější než většina běžných zaměstnání. „Opravdu si myslím, že streamování je těžší než skutečná práce. Klidně se smějte. Řekněte mi, že není těžší letět 17 hodin až do Japonska, mít jetlag, být unavený a pak když tam dorazíte, ještě muset chodit po rozpáleném slunci… a pak musíš ještě streamovat, nakupovat oblečení a chodit 6–8 hodin denně po obchodech,“ vysvětloval útrapy své řehole fanouškům. Přílišného pochopení se však od internetového publika nedočkal, rychle se ukázalo, že vlastně ani netuší, jak dlouhá je běžná pracovní doba (psali jsme tady).
Počátkem loňského roku zase podle svých vlastních slov téměř propadl v pláč, když se podíval na nečekaný úbytek na svém bankovním kontě. „Umíte si představit, jaké to je vzbudit se a zjistit, že jste přišli o půl milionu dolarů?“ smutnil tehdy do kamery. Příběh je ovšem o něco méně tragičtější, když následně upřesnil, že se do té doby neobtěžoval plnit své daňové povinnosti. Navíc mu ani nedalo žádnou práci svůj omyl napravit, tamní finanční správa IRS si z jeho účtu dlužnou částku odčerpala sama.
Opravdová existenční krize však na Lacyho dopadla až na samotném počátku nového čtvrtstoletí. Tým Faze se v podstatě rozpadl na prach a tím skončila i éra bydlení zadarmo v jejich sídle. Všichni odejivší hráči a streameři se najednou nově musejí naučit si za své bydlení sami platit, tak jako většina ostatních lidí.
Nová životní etapa Lacyho ovšem nijak nedotlačila ke snížení životních standardů a tak se s přáteli usídlili v domě, kde měsíčně platí 18 tisíc dolarů (přes 350 tisíc korun). Což, jak si otevřeně postěžoval během následujícího streamu, je pořádná pálka i na něj.
Ale nebojte, kromě sebelítosti ve stejném vysílání představil i plán, jak z této šlamastyky ven. Že by se třeba mohl troch uskromnit a minimálně nestreamovat z místnosti velikosti menší tělocvičny? Že by se vzdal některého ze svých luxusních aut, jimiž se tak rád chlubí na „sockách.“
Ale kdeže, Lacy se místo nudně racionálních řešení rozhodl požádat o pomoc své fanoušky.
Lacy openly admitted that rent is high and asked fans to help pay it by leaving a sleep stream running all night once a month 😳— . (@infernaclips) January 3, 2026
"Rent is due. I’ll be asleep on stream once a month with max ads running. Leave the tab open at 1% volume, no ad blocker, and just help me pay my… pic.twitter.com/aiTGAJmkAE
Plánuje totiž streamovat i během spánku tak, aby mu naskakovaly příjmy z odvysílané reklamy. „Potřebuji bando, abyste si všichni otevřeli mojí stránku na svých počítačích s hlasitostí nastavenou na 1 % a nechali ji zapnutou celou noc, bez blokování reklam.“ Když se takových lidí, co stream nechají zapnutý najde dost, budou příjmy z reklamy signifikantním přívýdělkem. Originální, že?
Takže si to shrňme. Dolarový milionář, který se na sociálních sítích chlubí okázalým životním stylem, chce po školou povinných či běžně pracujících lidech, které tvoří drtivou většinu jeho sledujících, aby sledovali, jak spí a tak mu pomohli zaplatit nájem.
Vypadá to ovšem, že tentokrát už se pomyslné ucho konečně utrhlo a najít v komentářích nějaká slova sympatie je prakticky nemožné. Ostatně člověk nemusí být zrovna vyznavačem marxismu-leninismu, aby mu takový nápad přišel nehorázný. Kromě běžných diváků navíc tímto plánem určitě potěšil i zadavatele inzerce, kteří se určitě už nemohou dočkat, až budou moci zaplatit za reklamní prostor v takto exkluzivním vysílání.
Tak uvidíme, jak tento smělý plán nakonec dopadne. Držím palce, to nemohu říct.