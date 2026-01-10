Streamer vydělal miliony, přesto žebrá u fanoušků, aby mu přispěli na nájem

Honza Srp
Populární streamer Nick Fosco alias Lacy ve svých třiadvaceti letech zažil nepříjemný střet s realitou. Poté, co dva roky žil v ústředí profesionální e-sportového týmu Faze, musí opět začít platit nájem „ze svého“. Pronajaté bydlení ho ovšem vychází na více než 350 tisíc korun měsíčně, což je i na majitele několika Lamborghini až příliš. O pomoc v „těžké životní situaci“ se proto obrátil na své fanoušky.
Streamer Nick Fosco aka Lacy

Streamer Nick Fosco aka Lacy | foto: @lacy.himself

Streamer Nick Fosco aka Lacy
Streamer Nick Fosco aka Lacy
Streamer Nick Fosco aka Lacy
Streamer Nick Fosco aka Lacy
19 fotografií

Pravdou je, že jen málokterý streamer dosáhl slávy díky své inteligenci a projevované empatii, v divokém prostředí sociálních sítích se dnes klade důraz na úplně jiné hodnoty. I s tímto vědomím mě ovšem nepřestává udivovat popularita streamera Lacyho, který svojí na odiv dávanou arogancí a odstřižením od reality dokáže většinu „obyčejných lidí“ maximálně tak znechutit.

Streamer Lacy se dostal do povědomí publika i tím, že si za peníze oholil hlavu. A poté je musel stejně vrátit.

Občanským jménem Nicholas Fosco se do širšího povědomí dostal poprvé koncem roku 2023, protože své vysílání ze střílečky Fortnite přesunul až do hlubokých ranních hodin a tak dokonale využil času, kdy už jeho slavnější konkurenti dávno spali. My jsme ho na Bonuswebu poprvé zaregistrovali, když si za 2 500 dolarů (tehdy cca 60 tisíc korun) před kamerou ohoIil hlavu i s obočím a poté musel peníze vrátit odesílateli.

Lacy se naučil oslovovat publikum sociální sítě TikTok, pročež ho angažoval e-sportový tým Faze a jeho kariéra se rozjela na plné obrátky. Díky příjmům z reklamy, ale i přímo od diváků, kterým jeho specifický projev z nějakého důvodu imponuje, už tak mohl ve dvaadvaceti letech „flexit“ na Instagramu s vlastním Lamborghini. Budiž mu samozřejmě přáno, byť tedy poměr „obdržených koláčů“ versus množství vykonané práce mi v tomto případě přijde až absurdně štědrý. Zdá se navíc, že takovýto úspěch byl pro člověka jeho charakteru snad až příliš rychlý a Lacy se tak svým vrstevníkům a fanouškům pořádně vzdálil.

Bude Lacy chtít pomoci i s benzínem do svého Lamborghini?

Třeba před dvěma lety se svým diváky snažil přesvědčit, že jeho práce je náročnější než většina běžných zaměstnání. „Opravdu si myslím, že streamování je těžší než skutečná práce. Klidně se smějte. Řekněte mi, že není těžší letět 17 hodin až do Japonska, mít jetlag, být unavený a pak když tam dorazíte, ještě muset chodit po rozpáleném slunci… a pak musíš ještě streamovat, nakupovat oblečení a chodit 6–8 hodin denně po obchodech,“ vysvětloval útrapy své řehole fanouškům. Přílišného pochopení se však od internetového publika nedočkal, rychle se ukázalo, že vlastně ani netuší, jak dlouhá je běžná pracovní doba (psali jsme tady).

Počátkem loňského roku zase podle svých vlastních slov téměř propadl v pláč, když se podíval na nečekaný úbytek na svém bankovním kontě. „Umíte si představit, jaké to je vzbudit se a zjistit, že jste přišli o půl milionu dolarů?“ smutnil tehdy do kamery. Příběh je ovšem o něco méně tragičtější, když následně upřesnil, že se do té doby neobtěžoval plnit své daňové povinnosti. Navíc mu ani nedalo žádnou práci svůj omyl napravit, tamní finanční správa IRS si z jeho účtu dlužnou částku odčerpala sama.

Opravdová existenční krize však na Lacyho dopadla až na samotném počátku nového čtvrtstoletí. Tým Faze se v podstatě rozpadl na prach a tím skončila i éra bydlení zadarmo v jejich sídle. Všichni odejivší hráči a streameři se najednou nově musejí naučit si za své bydlení sami platit, tak jako většina ostatních lidí.

Nová životní etapa Lacyho ovšem nijak nedotlačila ke snížení životních standardů a tak se s přáteli usídlili v domě, kde měsíčně platí 18 tisíc dolarů (přes 350 tisíc korun). Což, jak si otevřeně postěžoval během následujícího streamu, je pořádná pálka i na něj.

Ale nebojte, kromě sebelítosti ve stejném vysílání představil i plán, jak z této šlamastyky ven. Že by se třeba mohl troch uskromnit a minimálně nestreamovat z místnosti velikosti menší tělocvičny? Že by se vzdal některého ze svých luxusních aut, jimiž se tak rád chlubí na „sockách.“

Ale kdeže, Lacy se místo nudně racionálních řešení rozhodl požádat o pomoc své fanoušky.

Plánuje totiž streamovat i během spánku tak, aby mu naskakovaly příjmy z odvysílané reklamy. „Potřebuji bando, abyste si všichni otevřeli mojí stránku na svých počítačích s hlasitostí nastavenou na 1 % a nechali ji zapnutou celou noc, bez blokování reklam.“ Když se takových lidí, co stream nechají zapnutý najde dost, budou příjmy z reklamy signifikantním přívýdělkem. Originální, že?

Takže si to shrňme. Dolarový milionář, který se na sociálních sítích chlubí okázalým životním stylem, chce po školou povinných či běžně pracujících lidech, které tvoří drtivou většinu jeho sledujících, aby sledovali, jak spí a tak mu pomohli zaplatit nájem.

Vypadá to ovšem, že tentokrát už se pomyslné ucho konečně utrhlo a najít v komentářích nějaká slova sympatie je prakticky nemožné. Ostatně člověk nemusí být zrovna vyznavačem marxismu-leninismu, aby mu takový nápad přišel nehorázný. Kromě běžných diváků navíc tímto plánem určitě potěšil i zadavatele inzerce, kteří se určitě už nemohou dočkat, až budou moci zaplatit za reklamní prostor v takto exkluzivním vysílání.

Tak uvidíme, jak tento smělý plán nakonec dopadne. Držím palce, to nemohu říct.

lacy.himself

what do you guys think?

#lacy #cars

15. března 2025 v 19:02, příspěvek archivován: 8. ledna 2026 v 9:35
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

Star Citizen

Přestože podle původních slibů jsme měli vesmírný simulátor Star Citizen už alespoň dekádu hrát, neustálé posuny vydání fanouškům nevadí. I v roce 2025 naposílali vývojářům desítky miliony dolarů a...

Na mé sušenky jsi chudý, smála se streamerka divákovi. Už zmizely z trhu

Streamerka Pokimane a její sušenky Myna

Slavná Pokimane se pokusila uplatnit i na trhu se zdravými pochutinami, ale neuspěla. Její značka Myma Snacks byla od počátku terčem kritiky, ať už kvůli ničím výjimečnému složení, tak i kvůli ceně....

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

10. ledna 2026 0

Streamer vydělal miliony, přesto žebrá u fanoušků, aby mu přispěli na nájem

Streamer Nick Fosco aka Lacy

Populární streamer Nick Fosco alias Lacy ve svých třiadvaceti letech zažil nepříjemný střet s realitou. Poté, co dva roky žil v ústředí profesionální e-sportového týmu Faze, musí opět začít platit...

10. ledna 2026 0

Postavičky ze South Parku následují Simpsonovi, vpadly do herního hitu

South Park X Fortnite – Born in Chaos

Poté, co multiplayerová střílečka Fortnite hostila na měsíc rodinu Simpsonových, je nyní na řadě o něco peprnější spojení s postavami ze seriálu South Park. Zvládne i partička dětí s prořízlou pusou...

9. ledna 2026 0

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

9. ledna 2026 9

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

8. ledna 2026 18

Rozběhne váš počítač bondovku 007 First Light? Zkontrolujte nároky

007 First Light

Nové špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, patří mezi nejočekávanější letošní akce. Pokud ho plánujete hrát na PC, níže si můžete ověřit nároky.

7. ledna 2026  13:42 1

PlayStation Plus láká v lednu na Need For Speed

Need for Speed Unbound

Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v lednu již tradičně tři hry zdarma, například poslední díl závodů Need for Speed.

7. ledna 2026  10:47 0

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

7. ledna 2026 3

Unikátní herní ovladač má uprostřed miniaturní volant

GameSir Swift Drive

Swift Drive od společnosti GameSir má zprostředkovat zážitek ze závodních her pomocí volantu, ale v provedení připomínajícím gamepad.

6. ledna 2026  11:30 3

Tomb Raider s Alicií Vikander se probojoval mezi top filmy na Netflixu

Alicia Vikander

Značka Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft oslaví letos 30 let od svého vzniku. Možná z toho důvodu se mezi nejsledovanější filmy na Netflixu o Vánocích vyšvihl i téměř osm let starý...

6. ledna 2026  10:35 5

Rýsuje se první propadák roku? Hráči tento titul odepsali už před vydáním

Highguard

Multiplayerové střílečky to na aktuálním herním trhu nemají vůbec lehké. Hra Highguard se prezentuje jako další zásadní novinka žánru, jenže hráči si všímají spousty podobností této hry a kolosálního...

6. ledna 2026 9

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

5. ledna 2026  10:10 9

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.