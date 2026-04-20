Tak dlouho provokoval, až se ucho utrhlo. Toxický streamer skončil ve vězení

„Kdo seje vítr, sklízí bouři“, říkávaly už naše babičky. Nebo ještě „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. Dnešní internetové publikum pro stejnou situaci používá daleko vulgárnější frázi, kterou na naší stránce můžeme zveřejnit jen pod akronymem FAFO, princip ovšem zůstává stejný.
O pravdivosti odvěké moudrosti se na vlastní kůži přesvědčil i americký streamer vystupující pod přezdívkou Johnny Somali. Ve skutečnosti se jmenuje Ramsey Khalid Ismael a všechny jeho historky o tom, jak se jako dětský voják zúčastnil občanské války v Somálsku a později se živil jako mořský pirát jsou zcela smyšlené. Ve skutečnosti vyrostl v bohatém předměstí amerického Phoenixu a nějakou dobu pracoval v konvenčních korporátech.
Nabízí se myšlenka, že pro dobro své i lidstva, měl v Arizoně zůstat, jeho příspěvek internetové kultuře je totiž slušně řečeno, nevím, toto slušně asi říct nejde. Při svém úsilí stát se online celebritou totiž zvolil patrně tu nehorší možnou variantu – pokouší se stát tím nejvíce toxickým člověkem na světě. Za své odpudivé chování si postupně vykoledoval bany na všech relevantních streamovacích platformách, postupně byl „vyhozen“ z YouTube, Twitche, Kicku i méně známého Rumblu.
V Japonsku například provokoval tím, že na ulici hlasitě vyřvával, jak Amerika může kdykoliv zopakovat Hirošimu a a Nagasaki, v Izraeli zase na slavnou Zeď nářků lepil fotky pochybných „osobností“ jako Henry Weinstein nebo Jeffry Epstein. V Jižní Koreji ho vyhodili z autobusu za to, že v něm hlasitě pouštěl propagandistické skladby z autoritářské Severní Koreji. Pomyslné ucho se ovšem definitivně utrhlo, když v hlavním lascivně tančil u slavné Sochy míru. To je památník ženským obětem druhé světové války, které byly japonskou císařskou armádou násilně uneseny a donuceny k sexuálnímu otroctví ve vojenských nevěstincích.
Sám rychle naznal, že zneuctít tento celosvětově respektovaný symbol ženského utrpení už bylo přes čáru, a pokusil se omluvit, to už ovšem bylo pozdě. Dostal oficiální zákaz opustit zemi, tamní streamerští „kolegové“ na jeho hlavu vypsali odměnu a tak byl několikrát fyzicky napaden (psali jsme tady).
A slitování s ním neměl ani soud, který ho v tomto týdnu natvrdo poslal do vězení. Sice „jen“ na půl roku, ovšem během výkonu trestu bude muset pracovat.
A jelikož ke všem zmíněným incidentům přibylo ještě sdílení deepfake pornografie, ve které figurují nezletilí lidé, bude po propuštění do USA veden v registru sexuálních deviantů. „Johnny“ se sice snažil bránit tím, že neznal místní kontext a snaží se o nápravu, ale to mělo na soudcovo rozhodování stejný vliv jako prosebný dopis od jeho matky. Tedy nulový. Tak uvidíme, jestli si z toho tento výstřední „content creator“ vezme nějaké ponaučení, nebo to celé pojme jen jako reklamu na své další řádění.