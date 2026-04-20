Tak dlouho provokoval, až se ucho utrhlo. Toxický streamer skončil ve vězení

Honza Srp
Kontroverzní streamer Johnny Somali svými hulvátskými videi tak dlouho provokoval na internetu, až narazil. Za zneuctění památníku znásilněných žen v Jižní Koreji dostal nakládačku a ještě si půjde sednout minimálně na půl roku do vězení.
Johnny Somali | foto: YouTube

„Kdo seje vítr, sklízí bouři“, říkávaly už naše babičky. Nebo ještě „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. Dnešní internetové publikum pro stejnou situaci používá daleko vulgárnější frázi, kterou na naší stránce můžeme zveřejnit jen pod akronymem FAFO, princip ovšem zůstává stejný.

Johnny Somali o dobrou náladu nepřišel ani s pouty na rukou. Soudce se ovšem nesmál.

O pravdivosti odvěké moudrosti se na vlastní kůži přesvědčil i americký streamer vystupující pod přezdívkou Johnny Somali. Ve skutečnosti se jmenuje Ramsey Khalid Ismael a všechny jeho historky o tom, jak se jako dětský voják zúčastnil občanské války v Somálsku a později se živil jako mořský pirát jsou zcela smyšlené. Ve skutečnosti vyrostl v bohatém předměstí amerického Phoenixu a nějakou dobu pracoval v konvenčních korporátech.

Nabízí se myšlenka, že pro dobro své i lidstva, měl v Arizoně zůstat, jeho příspěvek internetové kultuře je totiž slušně řečeno, nevím, toto slušně asi říct nejde. Při svém úsilí stát se online celebritou totiž zvolil patrně tu nehorší možnou variantu – pokouší se stát tím nejvíce toxickým člověkem na světě. Za své odpudivé chování si postupně vykoledoval bany na všech relevantních streamovacích platformách, postupně byl „vyhozen“ z YouTube, Twitche, Kicku i méně známého Rumblu.

V Japonsku například provokoval tím, že na ulici hlasitě vyřvával, jak Amerika může kdykoliv zopakovat Hirošimu a a Nagasaki, v Izraeli zase na slavnou Zeď nářků lepil fotky pochybných „osobností“ jako Henry Weinstein nebo Jeffry Epstein. V Jižní Koreji ho vyhodili z autobusu za to, že v něm hlasitě pouštěl propagandistické skladby z autoritářské Severní Koreji. Pomyslné ucho se ovšem definitivně utrhlo, když v hlavním lascivně tančil u slavné Sochy míru. To je památník ženským obětem druhé světové války, které byly japonskou císařskou armádou násilně uneseny a donuceny k sexuálnímu otroctví ve vojenských nevěstincích.

Johnny Somali nejspíš není rasista, bezohledně totiž uráží všechny kultury, kam zavítá.

Sám rychle naznal, že zneuctít tento celosvětově respektovaný symbol ženského utrpení už bylo přes čáru, a pokusil se omluvit, to už ovšem bylo pozdě. Dostal oficiální zákaz opustit zemi, tamní streamerští „kolegové“ na jeho hlavu vypsali odměnu a tak byl několikrát fyzicky napaden (psali jsme tady).

A slitování s ním neměl ani soud, který ho v tomto týdnu natvrdo poslal do vězení. Sice „jen“ na půl roku, ovšem během výkonu trestu bude muset pracovat.

A jelikož ke všem zmíněným incidentům přibylo ještě sdílení deepfake pornografie, ve které figurují nezletilí lidé, bude po propuštění do USA veden v registru sexuálních deviantů. „Johnny“ se sice snažil bránit tím, že neznal místní kontext a snaží se o nápravu, ale to mělo na soudcovo rozhodování stejný vliv jako prosebný dopis od jeho matky. Tedy nulový. Tak uvidíme, jestli si z toho tento výstřední „content creator“ vezme nějaké ponaučení, nebo to celé pojme jen jako reklamu na své další řádění.

Vzpomínáme na další zapomenuté poklady z herního pravěku. Hráli jste některý?

Wacky Wheels

Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu, nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a...

Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Čínská moderátorka Zhazha

Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se...

Slavné hororové sérii je letos 30 let, podívejte se na její proměnu v čase

Lady Dimitrescu v Resident Evil Village

Slavná série akčních hororů Resident Evil letos oslavila 30 let od svého vzniku. Prohlédněte si, jak se během této doby proměnily hlavní díly série, od toho prvního z roku 1996 až po nedávný Requiem.

Češi slaví úspěch. Hra Kingdom Come 2 získala prestižní cenu BAFTA

Kingdom Come: Deliverance 2

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci šesti nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair...

Doporučujeme ty nejlepší hry, co si můžete zahrát, když je vám osm let

Nejlepší hry pro děti

Na počítačové hry se často nahlíží jako na zábavu pro malé děti, ve skutečnosti je však daleko jednodušší najít dobrou hru pro dospělého než pro školáka na prvním stupni. To je samý Fortnite, Roblox...

Doporučujeme ty nejlepší hry, co si můžete zahrát, když je vám osm let

Nejlepší hry pro děti

Na počítačové hry se často nahlíží jako na zábavu pro malé děti, ve skutečnosti je však daleko jednodušší najít dobrou hru pro dospělého než pro školáka na prvním stupni. To je samý Fortnite, Roblox...

19. dubna 2026 6

Češi slaví úspěch. Hra Kingdom Come 2 získala prestižní cenu BAFTA

Kingdom Come: Deliverance 2

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci šesti nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair...

18. dubna 2026  15:56,  aktualizováno  16:41 62

Dvě stě lidí, 38 národností. Pražský Wargaming ukazuje sílu českého herního průmyslu

Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of...

Když Wargaming, mezinárodní společnost provozující bezplatné hry s historicko-vojenskou tematikou, otevíral na podzim roku 2017 pobočku v Praze, měl padesát zaměstnanců. Dnes, po více než pěti...

18. dubna 2026 10

Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Čínská moderátorka Zhazha

Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se...

18. dubna 2026 30

RECENZE: Life is Strange už se vyčerpal, návrat milované postavy nestačí

65 %
Life is Strange: Reunion

Po deseti letech od prvního dílu se vrací série Life is Strange ke svým nejvýraznějším postavám.Jenže i když chemie mezi nerozlučnými kamarádkami Maxine a Chloe v Reunion stále funguje, chybí zde...

PS5
18. dubna 2026 20

Postapokalyptické Metro 2039 vypadá fantasticky. Tvůrci slibují temnější tón

Metro 2039

Postapokalyptická střílečka Metro 2039, která vzniká na motivy knížek Dmitry Glukhovského, se vrací ke kořenům. Tedy do tunelů moskevského metra.

17. dubna 2026  9:28 9

Český megahit překračuje hranice Evropy, podíváme se do Turecka

Euro Truck Simulator 2 - Soul of Anatolia

Český simulátor tahačů Euro Truck Simulator 2 se chystá do Asie, plánuje totiž poprvé překročit hranice Evropy díky novému rozšíření s mapou asijské části Turecka. Sourozenecký titul American Truck...

17. dubna 2026 3

Natáčení Tomb Raidera bylo po březnovém zranění Turnerové obnoveno

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Natáčení akčního seriálu Tomb Raider pro Amazon bylo koncem března kvůli zranění Sophie Turnerové, která ztvární herní ikonu Laru Croft, přerušeno. Podle aktuálních zpráv už je zpět na place.

16. dubna 2026  9:34 3

Bude to horor roku? Nenápadná hra může překvapit, vyzkoušejte ji zdarma

Neverway demoverze

Chystaná hra Neverway je zajímavým pokusem, jak spojit oblíbený žánr farmaření a budování vlastní vesničky a hororovou adventuru, ze které vás bude mrazit v zádech. Hra má unikátní vizuální styl s...

16. dubna 2026 0

Březnový hit Crimson Desert pokořil další prodejní milník

Crimson Desert

Rozmáchlá akční hra na hrdiny Crimson Desert pokořila další prodejní milník, zatímco ji jihokorejské studio Pearl Abyss postupně opravuje, vylepšuje a rozšiřuje.

15. dubna 2026  17:40 2

RECENZE: Tomodachi Life: Living the Dream je simulátor vztahů po Japonsku

80 %
Tomodachi Life: Living the Dream

Když se dnes řekne simulátor života a vztahů, většině hráčů vytane na mysli letitá série The Sims. Svoje želízko v ohni má ovšem i Nintendo, které na Switch přichází s Tomodachi Life: Living the...

Switch
15. dubna 2026 0

