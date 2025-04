Youtuber, plakající kvůli doživotnímu zákazu Fortnite, byl omilostněn

Youtuber a profesionální hráč Jarvis Khattri se před více než pěti lety proslavil i mimo hráčskou komunitu. Jeho video, ve kterém se se slzami v očích emotivně prosí o odpouštění za to, že podváděl ve střílečce Fortnite, bylo pro smích celému světu (psali jsme tady). Provozovatele hry však nijak neobměkčilo a na uděleném doživotním zákazu i nadále trvali. Mladý muž se ovšem nakonec dokázal přizpůsobit a pokračovat v kariéře streamera i bez nejpopulárnější hry současnosti. A to nejen díky titulům jako Grand Theft Auto 5, Valorant nebo Among Us, ale i díky sportu.

Youtuber Jarvis se za pět let změnil k nepoznání, kromě videoher se baví i boxem.

Jarvis se lidově řečeno pochlapil a dal se na box. A nutno říct, že úspěšně, v oficiálních záznamech má uvedeno pět vítězství, z toho 4 pomocí K.O., a jen jednu prohru. Na instagramu s oblibou ukazuje své vypracované tělo a pohlednou přítelkyni, takže už ničím nepřipomíná ublíženého teenagera, kterému se při představě, že už si nikdy nezahraje oblíbenou videohru, zadrhával hlas.

Zásadní proměny si všimli i ve společnosti Epic a k veliké radosti jeho fanoušků původně oznámený doživotní zákaz nedávno zrušili. Spolu s ním bylo omilostněno i mnoho dalších usvědčených podvodníků, což v komunitě vyvolalo rozhořčení. Vývojáři jsou však přesvědčeni, že jejich nový anti-cheat systém je natolik bytelný, že si s každým případným hříšníkem rychle poradí. Tak uvidíme, kolik z nich dospělo k podobné nápravě jako sám Jarvis.