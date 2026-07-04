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Sklízí, co zasel. Streamer, který zabil těhotnou přítelkyni, se ve vězení bojí

Honza Srp
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah

Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah | foto: PSNI

Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
22 fotografií
Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho naivní alibi smetla ze stolu a vrah s největší pravděpodobností stráví zbytek života za mřížemi. A bude to tam mít těžké, už po pár měsících vazby totiž prosí o milost, spoluvězni ho prý chtějí zabít.

V internetových diskusích u zpráv o závažných trestných činech jen málokdy vidíme souhlas se soudem udělenými tresty. V drtivé většině přijdou diskutujícím až příliš měkké, navzdory mnoha generacím civilizačního vývoje stále mnozí touží po krvi podle pravidla „oko za oko, zub za zub“. Doživotní vězení, které si odpykává šestatřicetiletý irský vrah Stephen McCullagh za vraždu své přítelkyně, se však patrně blíží tomu nejhoršímu druhu trestu, který v zemích bez práva hrdelního lze uložit.

Stephen McCullagh aka Votesaxon07 jen pár hodin po vraždě na svůj profil vyvěsil recenzi filmové propriety ze světa Star Wars.

Na stránky herních magazínů se tento hrozný případ dostal proto, že si zločinec připravil mimořádně cynické alibi. V osudný den vraždy totiž streamoval hraní Grand Theft Auta pro tisíce svých youtubových odběratelů. Rychle se ovšem ukázalo, že šlo jen o předtočené záběry a Stephen mezitím autobusem dojel do vedlejšího města a svoji přítelkyni mimořádně brutálně zavraždil. Pitva prokázala několik fraktur obličejových kostí, příčinou smrti bylo několik bodných ran do oblasti krku (o případu jsme psali tady).

Pokus zajistit si alibi předtočeným streamem z Grand Theft Auto: Vice City byl hodně naivní a policisté se nenechali oblafnout.

Stephen si svůj trest odpykává v nechvalně proslulém vězení Maghabarry, které bylo v minulosti terčem kritiky kvůli extrémní míře násilí mezi vězni i personálem. Tehdejší hlavní inspektor věznic Nick Hardwick Maghaberry dokonce popsal jako nejhorší a nejnebezpečnější věznici, jakou kdy viděl. Od té doby se sice díky reformám mnohé změnilo, stále jde ovšem o místo, kde byste se rozhodně nikdy nechtěli ocitnout. Zdejší chovanci opravdu řeší jiné problémy, než že zrovna nemají nejnovější model playstationů, jak si stěžoval masový vrah Anders Behring Breivik v Norsku (viz náš článek).

Ve vězení trpím, lamentuje Breivik. Chce větší kapesné a Playstation 3

A McCullagh to tam má ještě těžší, protože patří k nejvíce opovrhované sortě zločinců, jeho zabitá přítelkyně totiž byla těhotná, o čemž prokazatelně věděl. Pro svých devatenáct spoluvězňů, se kterými sdílí uzavřené oddělení, je tak prioritním terčem. „Musíte pochopit, že pro takového člověka bachaři rozhodně nebudou riskovat své zdraví,“ cituje magazín Dexerto člověka, který je s tamním prostředím dobře obeznámen.

Pro své bezpečí je bývalý streamer zatím držený v nemocničním křídle budovy, to je však vzhledem k délce jeho trestu jen prozatímní řešení. Oficiálně si proto požádal o zmírnění trestu a přesunu jinam, s čímž ovšem kategoricky nesouhlasí pozůstalí po zabité dívce.

Pro Nataliiny rodiče je celá záležitost velmi bolestivá a neumějí si představit, že by se případ znovu otevřel.

„Jestli by se jeho trest měl nějak měnit, tak maximálně zpřísňovat,“ říká její bratr Declan s tím, že dosavadní soudní proces byl pro jeho rodinu nesmírně traumatický a neumí si představit, že by ho snad musel prožívat ještě jednou. Otázkou také je, na kolik by to Stephenovi vůbec pomohlo, vzhledem k veliké medializaci případu se jakožto vrah ženy a nenarozeného dítěte bude muset obávat o svoji bezpečnost asi všude, kam dorazí.

Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah
22 fotografií
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