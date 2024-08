Mám to těžké, stěžuje si streamer. Ani neví, kolik hodin běžně lidé dělají

Mnozí bohatí streameři se snaží vytvářet dojem „kámošů od vedle“, které trápí úplně stejné problémy jako jejich vrstevníky. Dříve nebo později ovšem svou pečlivě udržovanou image pokazí a na plno ukážou, že už „jsou jinde“. Po Pokimane, která se svému fanouškovi nepokrytě vysmála kvůli tomu, že mu její sušenky za 600 korun přišly příliš drahé (psali jsme tady), se nyní podobným způsobem odkopal i hráč populární střílečky Fortnite vystupující pod přezdívkou Lacy.

FaZe Lacy goes on a rant saying streaming is harder than a full time job because streamers need to “socialize” 😭 pic.twitter.com/3rytdShL2P — ryan 🤿 (@scubaryan_) August 5, 2024

„Opravdu si myslím, že streamování je těžší než skutečná práce. Klidně se smějte. Řekněte mi, že není těžší letět 17 hodin až do Japonska, mít jetlag, být unavený a pak když tam dorazíte ještě muset chodit po rozpáleném slunci… a pak musíš streamovat, nakupovat oblečení a chodit 6–8 hodin denně po obchodech,“ snažil se obhájit před fanouškem, který si postěžoval, že už ho moc nebaví, jak si Lacy pořád stěžuje na své vytížení.

Lacymu kromě letu do Japonska vadí i to, že musí jednat s lidmi.

Pokud vám výlet do Japonska za nákupy nepřijde jako ten úplně nejhorší způsob vydělávání peněz, nejste sami. Nakonec se ovšem ukázalo, že Lacy není ani tak rozmazlený, jako spíše nemá ponětí, jaké jsou pracovní povinnosti většiny jeho fanoušků.

„Je to opravdu těžké ve srovnání s normální prací, do které chodíte každý den na šest hodin, protože v normální práci se pracuje kolik, 30 hodin týdně?“ zeptal se řečnicky svého publika, aniž by tušil, že běžná pracovní doba je osm hodin, a pokud náhodou ne, tak spíše více než méně. Svoji tirádu pak zakončil tím, že ještě navíc musí chodit mezi lidi a bavit se s nimi.

Streamovat není snadné, ale jsou určitě náročnější práce. Tady Abe z Oddworldu by mohl vyprávět.

Ne, rozhodně tu nechci tvrdit, že být profesionálním streamerem není práce, na scéně totiž panuje obrovská konkurence. Sdílet své hraní může každý, kdo má přístup k internetu, jen málokomu se však podaří zaujmout natolik, aby se k němu diváci pravidelně vraceli pro další dávku obsahu. Vystoupat na vrchol je obtížné, udržet se na něm však ještě těžší, obrovské zisky jsou vykoupeny spoustou práce a stresu.

Práce v herním průmyslu má své plusy a mínusy, stejně jako každá jiná. Ostatně znám to ze svého života, vždy když mi někdo řekne, jak to musí být super celý den hrát videohry, vzpomenu si, jak jsem se vždy po celodenním chození po losangelské E3 vracel zničený do své spací kóje a ještě dlouho do rána psal články. Byl to vždy týdenní zápřah bez odpočinku, ale to mi vyhovuje více než každodenní rutina v kanceláři.

Je to cesta, kterou jsme si sami dobrovolně vybrali, která nás naplňuje a kterou můžeme kdykoliv ukončit a jít dělat něco jiného, což rozhodně nemůže udělat každý.

Lacy tak svým chováním naplňuje většinu negativních stereotypů, které o streamerech kolují a dělá celé scéně ostudu. Ty škodolibější z vás tak možná potěší náš starší článek, o tom, jak si za šedesát tisíc korun oholil vlasy a obočí, načež si „štědrý“ dárce nechal peníze refundovat.