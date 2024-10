Babička propadla hraní Fortnite, trápí ji však, jak jsou jiní hráči toxičtí

Osmaosmdesátiletá Shirley Curry, kterou herní svět znal jako Skyrim babičku, sice nedávno pověsila streamování na hřebík (viz náš článek), důchodci však o své hvězdné zastoupení v herní komunitě nepřišli. Veliké pozornosti se poslední dobou dostává 76 let staré Cath Bowieové ze Skotska, která pod přezdívkou Grumpygran1948 prakticky každý den několik hodin živě vysílá své hraní střílečky Fortnite. Na Twitchi už má přes 20 tisíc odběratelů, její popularity si všiml i nábytkářský gigant Ikea a udělal z ní jednu z tváří své nové řady zaměřené na hráče.

Streamerka Grumpygran1948 má v oblbiě Fortnite.

Hraní videoher pro ni přitom není žádným módním výstřelkem, se svými vnoučaty už prý dávno v minulosti „drtila“ Minecraft, Mario Karts nebo Fifu. Jenže od té doby, co krátce po jejím vydání v roce 2017 vyzkoušela battle royale střílečku Fortnite, už prakticky nehraje nic jiného. „Jednou jsem vešla do ložnice svého vnuka, který si hrál na PS4, a uviděla jsem tu hru,“ zavzpomínala pro noviny The Independent na iniciační okamžik, který jí zásadním způsobem změnil život. „Naprosto mě to fascinovalo… Je to jeden ze dnů, na který nikdy nezapomenu,“ vysvětlila, proč si brzy poté koupila vlastní konzoli. A jak se to tak dnes dělá, hraní začala brzy vysílat i na internetu.

Vnukovi se zpočátku ta myšlenka vůbec nelíbila a snažil se ji od streamování odradit, usměvavá důchodkyně, která rozhodně není mrzutá, jak její přezdívka v překladu tvrdí, si však nedala říct. A udělala dobře, dnes je z ní celebrita u které si podávají dveře novináři z celé Velké Británie. Jediné, co jí na jejím koníčku vadí, jsou zlí a vulgární lidé, kterých je bohužel anonymní svět internetu plný. Přijala tak přísná pravidla na to, koho přijme mezi své spoluhráče. Obecně preferuje starší hráče, mladiství pod 18 let u ní vůbec nemají šanci. „Nepoužíváme slovo zabít – používáme slovo eliminovat. Není to krvavá hra a nevidíte nikoho ležet na zemi v tratolišti krve,“ popsala například Cath zpravodajské stanici BBC jazykovou bariéru, která ji odděluje od většiny běžných streamerů.

V mnoha věcech se jim ovšem zase podobá, například nové sledující láká na to, že si po dosažení určitého množství nechá udělat tetování. Už má dvě…

Ke svému koníčku by pak ráda motivovala i více svých vrstevníků: „Prostě do toho jděte. Zapomeňte na svůj věk. Prostě do toho jděte a užijte si to. Podívejte se, jak si to užívám já.“ Docela sympatický způsob, jak trávit důchod, že?