I hráči milují kočky, Stray je nejočekávanější hrou na Steamu

Ten největší hit letošního roku z pohledu PC hráčů už máme za sebou, to však neznamená, že bychom se už neměli na co těšit.

Kočky a kyberpunk je pro mnoho lidí lákavá kombinace.

Ještě nás čekají potenciální hity jako Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Scorn, The Callisto Protocol, A Plague Tale: Requiem, Marvel’s Midnight Suns nebo porty playstationových klasik Uncharted, Spider-Man a The Last of Us. Počátkem příštího roku pak vyjdou ještě Starfield, Forpsoken nebo Stalker 2.

V ostře sledovaném žebříčku nejvíce „wishlistovaných“ her digitálního obchodu Steam se však všechny tyto těžké váhy musejí sklonit před nenápadnou kočičí hříčkou Stray. V ní se vtělíme se do role ztracené, od rodiny odloučené kočky, která musí najít cestu ven z rozpadajícího se kyberměsta. V praxi to znamená řešení hádanek, skákání po plošinkách, přesouvání předmětů, ale i zběsilé úprky před nepřáteli.

Samozřejmě, samotné seznamy přání na Steamu nejsou směrodatným hlediskem, které by rozhodovalo o komerčním úspěchu hry, přesto je však zajímavé, že tato neotřelá hra z sebou zanechává i daleko zvučnější jména s mnohem větším rozpočtem na propagaci.

Jak je to možné? Obecně především proto, že publikum na Steamu je daleko otevřenější a fandí „jiným“ hrám než to konzolové, o čemž svědčí i zombie onlinovka The Day Before na druhém i třetí Hollow Knight: Silksong, který zbořil internet už během letošní pseudo E3 (viz náš článek). Svoji roli jistě hraje i to, že do vydání hry zbývá už jen 14 dnů a tak se o ní už začíná pořádně mluvit a v neposlední řadě i její téma. Pokud používáte sociální sítě tak dobře víte, že internet miluje kočky nadevše.

Autoři hry si toho jsou dobře vědomi a tak ve velkém servírují roztomilé screenshoty, nad nimiž se pak nedočkaví hráči hádají třeba i o takové detaily, jako jestli třeba hlavnímu hrdinovi bude vidět řitní otvor nebo ne.

Každopádně o tom, jestli je Stray dobrá hra nebo ne se budeme moci přesvědčit už 19. července, kromě PC i na playstationech.